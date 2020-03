VIDEO: Zo Zlatých pieskov vyťahujú zvyšné trosky lietadla z roku 1976

Bratislava 8. marca (TASR) – Pripravované letecké múzeum v bratislavskej Dúbravke, ktoré plánuje zriadiť Aviatický klub Otta Smika, by sa mohlo v budúcnosti popýšiť zaujímavý kúskami. A to napríklad troskami lietadla IL-18, ktoré tragicky havarovalo 28. júla 1976 na Zlatých pieskoch v Bratislave. Tie, ktoré takmer 44 rokov zostali pod hladinou jazera, sa v nedeľu snažia vytiahnuť potápači z DIR-Team Slovensko.



Trosky ešte vlani v lete objavil pri šnorchlovaní potápač Andrej Gašpar. "Ide o zvyšky trupu a interiéru. Objavil sa aj kus pripomínajúci časť kolesa a podvozku. To, či je tomu tak, sa ukáže až po vytiahnutí a jeho preskúmaní," uviedol pre TASR Peter Kubička z DIR-Team Slovensko, člena celosvetovej asociácie Unified Team Diving (UTD). Podľa predbežného prieskumu sa spomína tiež časť krídla.







Trosky sú vyťahované pomocou podvodných skútrov a vztlakových vynášacích vakov. Všetky nájdené kusy budú členmi aviatického klubu následne očistené, preparované a nakonzervované na dlhodobé uloženie a vystavenie ako muzeálny exponát pre verejnosť. Na nedeľnú akciu boli pozvaní aj pozostalí po obetiach tejto leteckej nehody, očití svedkovia nehody či záchranári.



Podľa doterajších informácií od svedkov a pamätníkov boli všetky vytiahnuté kusy v minulosti po uzatvorení vyšetrovania zničené, značná časť mala byť spálená armádou a následné zahrabaná do jamy niekde v priestoroch Letiska M. R. Štefánika v Bratislave. "Jeden člen aviatického klubu má v držbe zhorenú roztavenú hrudu kovu z uvedeného spálenia, ktorú si odniesol jeden z pamätníkov toho spaľovania," doplnil Kubička.



V súkromných zbierkach sa vyskytlo iba zopár zachránených pozostatkov lietadla, ktoré si ponechali účastníci vyťahovania, ako napríklad zliatina trupu, záchranná vesta a jedálenský vozík. Naposledy mali byť z dna jazera vytiahnuté trosky v roku 2000, ich ďalší osud však nie je známy. "Trosky, ktoré budú vytiahnuté v nedeľu, sú skutočne jediné, ku ktorým sa môže dostať široká verejnosť," dodal Kubička.



Lietadlo IL-18 sa počas rutinného letu z Prahy do Bratislavy zrútilo do jazera na Zlatých pieskoch 28. júla 1976. Išlo o jedno z najväčších leteckých nešťastí v histórii vtedajšieho Československa. Pri nehode, ktorej mala predchádzať séria zbytočných a nepochopiteľných chýb a zlých rozhodnutí, zahynulo 76 pasažierov a členov posádky, prežiť mali traja ľudia.