ZŠ Žitavská uzavreli, osem detí bolo v kontakte s nakazenou osobou

Bratislava 9. septembra (TASR) – Na Základnej škole Žitavská prišlo osem detí do kontaktu s človekom, ktorý bol pozitívne testovaný na ochorenie COVID-19. Deti boli zároveň v kontakte s 19 učiteľmi a dvoma vychovávateľkami i ďalšími žiakmi. Školu museli preto zatvoriť. Na sociálnej sieti to uviedol starosta bratislavskej Vrakune Martin Kuruc, ktorý zároveň informoval, že pre situáciu zasadá aj krízový štáb.



„Musíme rešpektovať odporúčanie regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Škola bude zatvorená do 20. septembra. Ak by testy nepreukázali prítomnosť ochorenia COVID-19, tak školu otvoríme skôr. Situáciu máme pod kontrolou a nie je dôvod na paniku, pretože nikto z nich zatiaľ nemá potvrdený COVID-19," uviedol starosta.



Všetky ostatné školy či predškolské zariadenia vo Vrakuni fungujú v normálnom režime, okrem ZŠ Železničnej, kde zatvorili dve triedy.