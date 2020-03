Bratislavské umelecké školy a centrá voľného času šijú ochranné rúška

Bratislava 30. marca (TASR) - V Bratislave začali niektoré základné umelecké školy (ZUŠ) a centrá voľného času (CVČ) šiť potrebné ochranné rúška. Veľká časť z už vyrobených rúšok smeruje klientom v bratislavských zariadeniach pre seniorov. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



ZUŠ a CVČ v Bratislave sú tak ako všetky školy a školské zariadenia pre situáciu s novým koronavírusom zatvorené. Spolu 12 ZUŠ a päť CVČ, ktorých zriaďovateľom je hlavné mesto, však pokračuje vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti on-line. "Väčšina ZUŠ nezmenila ani intervaly a cez internet vyučuje v rovnakom čase, ako aj za normálnych okolností, teda jeden- až trikrát do týždňa," priblížil Bubla. Takmer všetky ZUŠ majú zriadené profily na sociálnych sieťach, cez ktoré tiež operatívne komunikujú so žiakmi a ich rodičmi.



"V spolupráci s rodičmi sa darí dodržiavať a plniť zadané úlohy v rámci vyučovacieho procesu, ktoré dostávajú žiaci v závislosti od umeleckého odboru (tanečného, hudobného, výtvarného, literárno-dramatického a ďalších). Pedagógovia dbajú aj na spätnú väzbu, či už prostredníctvom zaslania fotografie pri výtvarných dielach, alebo videonahrávok pri tanečnom odbore," povedal Bubla. Mesto zároveň oceňuje prístup rodičov v tejto situácii.



Pedagógovia takmer všetkých ZUŠ a CVČ spolu so svojimi žiakmi a ich rodičmi sa zaoberajú aj šitím ochranných rúšok, ktoré sú aktuálne veľmi potrebné a je ich nedostatok.