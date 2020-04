Bratislavčanka nedodržala karanténu a pendlovala, čelí obvineniu

Bratislava 11. apríla (TASR) – Obvineniu z prečinu porušovania povinnosti za krízovej situácie čelí 38-ročná žena z Bratislavy. Napriek štátom nariadenej karanténe v čase pandémie nového koronavírusu pendlovala medzi Rakúskom a Slovenskom, pričom porušila viaceré povinnosti vyplývajúce z opatrenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR. V prípade preukázania viny jej hrozí trest odňatia slobody na dva roky. Informuje o tom polícia na sociálnej sieti.



Bratislavčanka bola počas tohto týždňa po vstupe na Slovensko z Rakúska kontrolovaná na hraničnom priechode Bratislava - Berg. Po kontrole jej bola rovnako ako ostatným občanom štátom nariadená karanténa a eskortovaná bola do voľného karanténneho zariadenia v Poprade. "V karanténnom zariadení sa však nezaregistrovala, svojvoľne odišla do Bratislavy a následne vlakom naspäť do Rakúska. Včera (piatok 10. 4., pozn. TASR) sa žena z Rakúska vrátila opäť na Slovensko," uvádza polícia s tým, že žena bola z rovnakého hraničného priechodu tentoraz eskortovaná na príslušné policajné oddelenie v Petržalke.



"Mrzí ma, že máme aj takýchto nezodpovedných ľudí, ktorí porušujú zákon. Som veľmi rád, že to polícia rieši a že táto osoba je zadržaná," uviedol na sobotnom brífingu na margo udalosti minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý to považuje za výstražný príklad. Obyvateľov preto požiadal, aby rešpektovali platné nariadenia, a vyzval ich na zodpovednosť. "Pretože aj tí, ktorí sa vracajú, chcú žiť v bezpečnej krajine a, samozrejme, aj tí, ktorí tu žijú, chcú naďalej žiť v bezpečnej krajine," skonštatoval minister.



Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave v tejto súvislosti vyzýva všetkých občanov vstupujúcich na Slovensko, aby boli voči sebe, svojim rodinám a ostatným občanom zodpovední a dodržiavali prijaté opatrenia. Polícia zároveň pripomína, že naďalej platia mimoriadne opatrenia v podobe obmedzenia pohybu a zákazu vychádzania okrem vymedzených výnimiek.