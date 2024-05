Bratislavská deklarácia Paktu slobodných miest odsúdila násilie

Bratislava 28. mája (TASR) - Diskusia o demokracii a jej ochrane v európskom priestore, rovnako i pomoc ukrajinským mestám zasiahnutým vojenským konfliktom boli hlavnými témami pondelkového (27. 5.) samitu Paktu slobodných miest. Dôležitým výstupom samitu bolo prijatie tzv. Bratislavskej deklarácie odsudzujúcej politicky motivované násilie voči jednotlivcom alebo skupinám osôb. Informoval o tom Magistrát hlavného mesta SR Bratislavy.



Deklarácia pomenúva aj aktuálne hrozby pri rozvoji demokracie - populizmus, dezinformácie a nedôveru ľudí v inštitúcie. Primátor Bratislavy Matúš Vallo v tejto súvislosti zdôraznil, že práve mestá dokážu byť v prvej línii pri prekonávaní všetkých kríz, ktorým dnes spoločnosť čelí. "Ak ľudia zažijú pocit dôvery na komunálnej alebo miestnej úrovni, je to to najlepšie, čo môžeme urobiť pre budúcnosť demokracie a všeobecnú úroveň dôvery voči demokratickým inštitútom. A to je misia, ktorú dnes zdieľam s kolegami z celého sveta v Pakte slobodných miest," doplnil bratislavský primátor.



Pakt slobodných miest bol založený primátormi Bratislavy (Matúš Vallo), Budapešti (Gergely Karácsony), Prahy (Zdeněk Hřib) a Varšavy (Rafał Trzaskowski) v roku 2019 a je neformálnou alianciou primátorov dnes už viac ako 30 európskych miest. Práve na pondelkovom samite sa aliancia rozšírila o ďalšie tri mestá - ukrajinský Charkov, islandské hlavné mesto Reykjavík a bulharskú Sofiu.