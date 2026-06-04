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Bratislavské Hanusove dni prinesú diskusie s politikmi
Hanusove dni potrvajú od štvrtkového večera do nedele 14. júla.
Autor TASR
Bratislava 4. júna (TASR) - Kresťanský festival Bratislavské Hanusove dni prinesie do hlavného mesta diskusie s politikmi aj inými osobnosťami spoločenského života. Festival sa začne vo štvrtok o 19.30 h večerom s Christopherom Westom a Mikeom Mangionem. Okrem toho ponúkne festival viacero diskusií so slovenskými politikmi, ale aj s influencermi. Vyplýva to zo zverejneného programu.
„Hanusove dni chcú spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie pravdy, dobra a krásy a takisto ukázať, že kresťanstvo ‚nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.' (Benedikt XVI.) Festival je určený tak akademickej verejnosti, ako aj širšiemu publiku. Môžete sa tešiť na niekoľko večerov plných diskusií a prednášok z oblasti politiky, teológie, psychológie či iných spoločenských vied. Takisto máme pre vás pripravené sprievodné podujatia (duchovné aj umelecké),“ uviedli organizátori na svojom webe.
Hanusove dni potrvajú od štvrtkového večera do nedele 14. júla.
„Hanusove dni chcú spájať vieru s rozumom, inšpirovať pre hľadanie pravdy, dobra a krásy a takisto ukázať, že kresťanstvo ‚nie je spomienkou na minulosť, ale veľmi živou a skutočnou realitou.' (Benedikt XVI.) Festival je určený tak akademickej verejnosti, ako aj širšiemu publiku. Môžete sa tešiť na niekoľko večerov plných diskusií a prednášok z oblasti politiky, teológie, psychológie či iných spoločenských vied. Takisto máme pre vás pripravené sprievodné podujatia (duchovné aj umelecké),“ uviedli organizátori na svojom webe.
Hanusove dni potrvajú od štvrtkového večera do nedele 14. júla.