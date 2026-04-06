Bratislavské letisko vybavilo cez sviatočný víkend zhruba 300 letov
Najviac letov viedlo spolu do Ríma, Londýna, Barcelony, Košíc, Varšavy či Malagy, Tirany a Hurgady.
Autor TASR
Bratislava 6. apríla (TASR) - Cestujúci z Letiska M. R. Štefánika v Bratislave počas predĺženého veľkonočného víkendu od piatka 3. apríla do pondelka 6. apríla využili spolu zhruba 150 odletov a takmer toľko príletov. Spolu teda približne 300 letov. Podľa údajov na portáli bratislavského letiska odlety najmä na pravidelných linkách dopravcov Ryanair a Wizz Air a niekoľkých chartroch pre cestovné kancelárie smerovali do 54 destinácií v 28 krajinách. Denne išlo o 35 až 39 odletov, 34 až 38 príletov.
Najviac letov v týchto štyroch dňoch vrátane pondelka viedlo spolu do Ríma, Londýna (na dve letiská v oboch mestách), Barcelony, Košíc, Varšavy (rovnako na dve letiská) či Malagy, Tirany a Hurgady. O niečo menej letov bolo do Alicante, na Maltu, do Atén, Alghera, Neapola či Palerma.
Boli medzi nimi aj lety na šiestich nových pravidelných linkách, ktoré pribudli začiatkom letného letového poriadku (od 29. marca do 24. októbra 2026) do Varšavy na obe letiská, Tuzly, Nice, Pisy a Tirany. Jednou z noviniek medzi chartrami sú lety do Marrákeša na poznávacie zájazdy v Maroku. Ďalší let sa uskutočnil práve 6. apríla.
„Potenciál bratislavského letiska bol dlhodobo podceňovaný. Len čo dáte kvalitné letecké spojenia, cestujúci prichádzajú. Wizz Air otočil hlavne skladbu cestujúcich, máme oveľa viac cudzincov než Slovákov, ktorí lietajú s ich linkami,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ bratislavského letiska Dušan Novota. To je podľa neho dôsledok toho, že dopravca preniesol bázu z Viedne do Bratislavy, kde má štyri lietadlá. „Cestujúci, ktorí lietali z Viedne, lietajú z Bratislavy a prilietavajú do Bratislavy,“ uviedol.
Na očakávaných štyroch miliónoch cestujúcich na letisku v hlavnom meste v tomto roku by podľa Novotu mohli mať dvaja hlavní dopravcovia Ryanair a Wizz Air podiel spolu predbežne 60 až 70 %. Ako poznamenal, na lety do destinácií, ktoré sú atraktívne, nemá vplyv pomyselný súboj medzi týmito dvomi prepravcami.
„Vnútroštátna linka Bratislava - Košice má výborné čísla. Keď sa posilnili lety (na dva denne okrem stredy), naďalej zostáva na špičke obsadenosti,“ uviedol Novota na margo vysokej naplnenosti letov na tejto linke. Účelom finančnej podpory linky zo strany štátu je podľa neho to, aby potom bola udržateľná. „Prepravca logicky zvyšuje rotácie z dôvodu, že veľa ľudí nechce ráno cestovať. Keď je poobedný let, tak ľudia, ktorí necestovali, začnú cestovať,“ poznamenal.
Barcelona preskočila Londýn, stáva sa číslom jedna. „Podstatný je rozdiel, že Wizz Air má podstatne väčšie kapacity lietadiel, prepraví viac cestujúcich, lebo lietadlo (Airbus A321neo) má kapacitu 239 miest, zhruba o 50 ľudí viac v lietadle než iný prepravca,“ priblížil Novota.
