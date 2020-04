Bratislavské nemocnice postupne zvýšia počet plánovaných zákrokov

Bratislava 21. apríla (TASR) – Veľké bratislavské nemocnice budú po zmiernení opatrení na ochranu pred novým koronavírusom vykonávať viac operácii, plánované zákroky sa však v obmedzenom množstve a za prísnych hygienických opatrení realizovali aj v uplynulých týždňoch.



Niektoré plánované operácie sa podľa hovorkyne Univerzitnej nemocnice Bratislava Evy Kliskej postupne zmenili na neodkladnú zdravotnú starostlivosť, pretože zdravotný stav pacienta sa vyvíjal a keby lekári operáciu nevykonali, mohli by vážne ohroziť jeho zdravie.



„Aj v čase najväčšej krízy sme po dôkladnom zvážení s konzíliom odborníkov a za veľmi prísnych podmienok vykonávali niektoré operácie,“ povedal pre TASR generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) Ladislav Kužela.



„Deti z celého Slovenska čakajú na najzložitejšie výkony, ktoré do NÚDCH prichádzajú robiť aj kolegovia z iných inštitúcií,“ vysvetlil. Podobné zákroky sa podľa Kuželu konali približne raz za dva týždne, po zmiernení opatrení sa ich počet určite zvýši.



„Prísne podmienky ponechávame, kolegovia sú na to zvyknutí. Už dávnejšie máme vytvorený tím, ktorý konziliárne zhodnotí, ktoré dieťa s akou diagnózou už nemôže dlhšie čakať,“ hovorí generálny riaditeľ NÚDCH. Spresnil, že išlo operácie nádorov kostí, ktoré potrebovali predoperačnú starostlivosť pre ich ohraničenie a následne naplánovanie zákroku, alebo operácie rastúcich endoprotéz kostí.



Medzi podmienky, ktoré musia byť pri operáciách v NÚDCH naďalej splnené, patria, že každý pacient aj rodič museli pred operáciou absolvovať výter, v nemocnici boli tiež vyčlenené zóny pre pacientov s podozrením alebo pozitívnym testom na COVID-19. Rovnako v Národnom onkologickom ústave (NOÚ) aj počas pandémie pokračuje poskytovanie onkologickej liečby vrátane operačných zákrokov zhubných nádorových ochorení. Tiež vyšetrenia, prostredníctvom ktorých onkológovia sledujú účinnosť liečby.



„Tým pacientom, ktorých zdravotný stav to umožňuje, sme preložili termíny operácií, chirurgických zákrokov a kontrolných vyšetrení. Odložili sme približne 50 plánovaných operácií,“ uviedla špecialistka pre styk s verejnosťou NOÚ Patrícia Kubicová. „Ide o operačné zákroky u pacientov s nezhubnými nádorovými diagnózami alebo o zákroky bez ohrozenia zdravotného stavu,“ povedala.



V zmysle nariadení Ministerstva zdravotníctva SR a hlavného hygienika SR UNB, NÚDCH, NOÚ a rovnako aj Národný ústav srdcových chorôb (NÚSCH) postupne zvyšujú počet plánovaných výkonov. Ministerstvo zdravotníctva zverejnilo protokol, ktorý upravuje spustenie operácií počas epidémie ochorenia COVID-19. Usmernenie k plánovanej zdravotnej starostlivosti vytvoril národný krízový klinický tím po konzultácii so šéfom rezortu.