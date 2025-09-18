< sekcia Slovensko
Bratislavské právnické fórum 2025 začalo témou digitalizácie práva
Diskusie prebiehali v piatich jazykoch, vrátane slovenčiny.
Autor TASR
Bratislava 18. septembra (TASR) - V stredu (17. 9.) sa na Právnickej fakulty (Praf) Univerzity Komenského (UK) v Bratislave začala medzinárodná odborná konferencia Bratislavské právnické fórum 2025. Jej prvý deň začal plenárnym zasadnutím s ústrednou témou „Digitalizácia práva a bezpečnosť v digitálnom prostredí“. Konferencia bude pokračovať do piatka (19. 9.). TASR o tom informovala Ester Bagiová z oddelenia informačných technológií a vzťahov s verejnosťou fakulty.
Na slávnostnom otvorení plenárneho zasadnutia účastníkov privítal rektor UK Marek Števček, ktorý zdôraznil význam digitalizácie pre právnu vedu i prax a potrebu systematického prístupu k otázkam kybernetickej bezpečnosti. Na jeho slová nadviazal dekan PraF UK Eduard Burda, ktorý poukázal na potrebu podporovať odbornú diskusiu a vzdelávanie v oblasti práva informačných technológií a digitálnej regulácie.
Na konferencii vystúpil aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár (Smer-SD), ktorý ocenil podporu podujatí, ktoré zdôrazňujú potrebu prepojenia práva a digitálnej bezpečnosti v európskom aj globálnom kontexte. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) vo svojom príhovore zdôraznil kľúčovú úlohu právnej regulácie v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Veľvyslanec Spojených štátov amerických Gautam A. Rana hovoril o význame spoločného úsilia demokratických krajín pri posilňovaní kybernetickej bezpečnosti a vytváraní spravodlivého právneho rámca pre digitálne prostredie.
„Významnou súčasťou prvého dňa konferencie boli aj prvé odborné sekcie, ktoré vytvorili priestor pre prezentáciu výsledkov akademického výskumu a odbornú diskusiu,“ priblížila Bagiová. Napríklad sekcia práva informačných technológií a práva duševného vlastníctva s nosnou témou „Regulácia, kybernetická bezpečnosť a digitalizácia práva“ zahŕňala široké spektrum tém od rizík pre deti v online prostredí a úlohy európskej legislatívy pri ich ochrane až po otázky regulácie automatizovaných vozidiel či trestnoprávnych presahov umelej inteligencie. „Medzi diskutovanými témami rezonovali aj právo dieťaťa na súkromie v kontexte digitálneho dohľadu rodičov, využívanie digitálnych technológií pri výkone rozhodnutí vo veciach maloletých, optimálne modely regulácie umelej inteligencie v spotrebiteľskom obchode či preskúmavanie rozhodcovských rozhodnutí v ére algoritmov,“ doplnila Bagiová.
Diskusie prebiehali v piatich jazykoch, vrátane slovenčiny. Plenárne zasadnutie sa uskutočnilo v rámci projektu Kompetenčného centra pre reguláciu kybernetickej bezpečnosti, ochrany súkromia a kybernetickej kriminality (CUSEC).
