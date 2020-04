Bratislavskí colníci realizujú zvýšené kontroly na hraniciach

Bratislava 22. apríla (TASR) – Bratislavskí colníci v týchto dňoch realizujú zvýšené kontroly pri vstupe na Slovensko, a to na hraničných priechodoch Jarovce/Kittsee a Bratislava/Berg. Dohľad zabezpečujú nepretržite štyri dvojčlenné hliadky v štvorzmenných službách. Príslušníci Finančnej správy SR na hraničných priechodoch spolupracujú s políciou i armádou. TASR o tom informovala hovorkyňa Colného úradu Bratislava Drahomíra Adamčíková.



Colný úrad Bratislava nevyhnutne zabezpečuje výkon služby aj na bratislavskom letisku M. R. Štefánika. Pravidelné letecké spojenia sú od piatka 13. marca až do odvolania pozastavené, pre súkromné lety však tento zákaz neplatí. "Colná kontrola sa obmedzila na týchto cestujúcich a lietadlá, ktoré prepravujú tovar, humanitárnu pomoc či zdravotnícky materiál. Rovnako pri repatriačných letoch, odchode a návrate vojakov zo zahraničných misií je potrebný dohľad príslušníkov finančnej správy," spresnila Adamčíková.



V inom režime funguje aj pobočka Colného úradu Bratislava - pošta. Slovenská pošta obmedzila pohyb osôb v ich priestoroch, colné konania sa tak vykonávajú len základe dokladov zaslaných elektronicky. "Vzhľadom na výpadok leteckej dopravy pre pandémiu nového koronavírusu je predkladané menšie množstvo zásielok z Číny, no momentálne sa už situácia dostáva do normálnych koľají. Denne prejde rukami colníkov približne 30.000 zásielok z tretích krajín," podotkla Adamčíková.



Colníci riešia množstvo otázok v súvislosti s objednávkami respirátorov či ochranných prostriedkov z Číny. Verejnosti vysvetľujú, že takéto zásielky im nebudú zadržané a informujú ich o podmienkach, za ktorých je takýto tovar oslobodený od cla a dane. Administratívne útvary colného úradu sú pre verejnosť uzatvorené, s výnimkou podateľne v určenom čase a miestnosti vyhradenej pre kontakt s verejnosťou.