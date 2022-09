Bratislavskí záchranári o príplatky neprídu, chceli vypovedať nadčasy

Bratislava 30. septembra (TASR) - Bratislavskí záchranári chceli od soboty (1. 10.) vypovedať nadčasy. Odôvodňovali to zrušením príplatkov a organizačnými zmenami. Svoje rozhodnutie v piatok zmenili po dohode o zachovaní príplatkov. Pre TASR to uviedla jedna z členiek odborov Záchrannej zdravotnej služby (ZZS) Bratislava, ktorej meno má redakcia k dispozícii. "Všetko je v normále," reagovala pre TASR vedúca oddelenia komunikácie štátnej záchranky Darina Schreková. Dohodu o príplatkoch potvrdila.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a riaditeľ bratislavskej záchranky Imrich Andrási sa podľa jej slov poobede dohodli, že sa ruší pozastavenie nevyplácania príplatkov. Deklarovala tiež, že neevidujú žiadne podanie výpovedí, o ktorých pôvodne hovorili niektorí záchranári.



"Dohodli sme, že do 6. októbra budeme normálne slúžiť tak, ako sme mali," skonštatovala členka odborov. V danom termíne sa má podľa nej na vyžiadanie bratislavských záchranárov uskutočniť stretnutie s riaditeľom ZZS Bratislava. Tvrdí, že keby záchranári vypovedali nadčasy, chýbali by na všetkých staniciach v Bratislave.



Záchranári okrem zrušenia príplatkov kritizujú aj zmeny v organizačnej štruktúre, v dôsledku ktorých malo zaniknúť 36 pracovných miest. "Tieto zmeny nám riaditeľ oznámil bez toho, aby s nami diskutoval," podotkla.



Zmeny v organizačnej štruktúre pre TASR potvrdila šéfka Základnej odborovej organizácie pri ZZS v Bratislave Zuzana Pukancová. "Niektorí ľudia nemajú doriešené pracovné pozície, kde budú od zajtra pracovať," priblížila. Viacero zamestnancov je podľa nej nespokojných. Vypovedanie nadčasov podľa jej slov však nie je akciou odborov.



Predsedníčka parlamentného zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková (SaS) pre TASR ubezpečila, že Lengvarský aj Andrási sa snažia situáciu vyriešiť a garantujú, že záchranky budú fungovať a pacient ohrozený nebude. Pokiaľ by sa čokoľvek pokazilo, chce situáciu riešiť na zdravotníckom výbore.



Napätú situáciu v bratislavskej záchranke kritizuje člen výboru Richard Raši z mimoparlamentného Hlasu-SD. "Nie je normálne, aby ste záchranárom v čase, keď žiadajú vyššie platy a idú do štrajku, zobrali všetko nad rámec zákona. To je ako keby ste im povedali, že odíďte," doplnil pre TASR.