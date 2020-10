Bratislavský bazár počas víkendu ponúkne 16.000 ešte použiteľných vecí

Bratislava 10. októbra (TASR) – Počas víkendu si budú môcť obyvatelia či návštevníci hlavného mesta vybrať na prvom bratislavskom mestskom bazári z 16.000 stále použiteľných vecí. Podujatie sa bude konať v sobotu a nedeľu (11. 10.) od 10.00 h do 17.00 h v areáli Komunálneho podniku Bratislavy na Bazovej ulici.



Veci do bazáru ľudia priniesli počas septembrového zberu. "Vďaka 417 ľuďom sa nám podarilo vyzbierať 14,7 tony stále použiteľných vecí, ktoré sa ešte môžu zísť, či už domov, na šport alebo pre deti. Znížime tak množstvo odpadu a zároveň niekomu pomôžeme funkčnými vecami," povedal primátor Bratislavy Matúš Vallo.



Magistrát deklaruje, že bazár bude v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a za dodržania hygienických opatrení priamo na mieste. Počet osôb v priestore má byť kontrolovaný, bude môcť v ňom byť maximálne do 50 osôb vrátane personálu.



Počas septembra sa podarilo vyzbierať 5847 kníh, 2139 CD, DVD či platní, 1950 kusov skla, porcelánu a keramiky, 1299 hračiek, 1206 kusov domácich potrieb, 1164 kusov kuchynských potrieb, 619 dekorácií, 430 časopisov, 392 kusov nábytku, 358 športových potrieb, 159 tašiek, ruksakov a kabeliek, 147 kusov detského sortimentu, 143 spoločenských hier, 34 kusov chovateľských potrieb, 27 kusov elektra či 11 kočíkov.



Vyzbierané peniaze budú vedené na transparentnom účte a budú investované do budovania stabilného Bratislavského centra opätovného použitia s názvom Kolo. Na jeho budovaní už hlavné mesto pracuje v spolupráci s mestskými organizáciami Odvoz a likvidácia odpadu, Metropolitným inštitútom Bratislavy, Bratislavským kultúrnym a informačným strediskom, občianskym združením Punkt a ďalšími subjektmi. Hlavným cieľom je podporiť znižovanie množstva odpadu a šetrenie prírodných zdrojov.