Bratislavský kraj výstavou v Bruseli pripomenul Nežnú revolúciu

Brusel 5. decembra (TASR) - Do mozaiky podujatí a výstav, ktoré slovenská komunita pripravila koncom tohto roka v Bruseli pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie, zapadla aj grafická výstava, ktorú v širšom centre Bruselu v stredu večer slávnostne otvoril predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba (SaS).



Výstavu pripravili študenti Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru z Bratislavy. Podľa slov vedúcej Kancelárie Bratislavského kraja v Bruseli Dominiky Forgáčovej výstava v budove Atelier 29 v blízkosti inštitúcií EÚ potrvá do konca januára 2020 a keďže ide o verejné priestory, možnosť si ju pozrieť budú mať stovky ľudí.



Droba v rozhovore pre TASR zdôraznil, že inštalácia študentov zo školy umeleckého priemyslu pripomína, že odkaz 17. novembra 1989 je stále živý a netreba naň zabúdať.



"Je povinnosť mojej generácie, aby hovorila o tom, ako to bolo pred novembrom '89 a beriem to aj ako dlh voči svojim rodičom, ktorým komunizmus pokazil život na 41 rokov," uviedol bratislavský župan. Spresnil, že v dobe, keď vidieť nárast extrémizmu a nárast rôznych síl, ktoré sú "mimo nášho demokratického chápania, ako by mala krajina vyzerať", tak je viac ako dôležité posúvať odkaz Nežnej revolúcie na mladšiu generáciu.



Forgáčová spresnila, že za prípravou výstavy je viac ako ročné úsilie študentov Školy umeleckého priemyslu Josefa Vydru. Dostali to ako tematickú úlohu a podľa vyjadrenia riaditeľa školy Milana Pagáča sa svojej úlohy zhostili so cťou a s talentom. Vernisáž výstavy v Bruseli študenti spestrili aj strihaním drôtu z pôvodného plotu vytvárajúceho železnú oponu za zvukových záznamov streľby zo samopalov a brechotu strážnych psov.



Pohostenie už vo vianočnom duchu mali na starosti študenti Strednej odbornej školy gastronómie a hotelových služieb na Farského a účastníci vernisáže mali možnosť spoznať slovenské malokarpatské vína aj prostredníctvom dobrých rád someliéra a enológa Vladimíra Hronského.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)