Bratislavský súd rozhodne, či Michael H. bude stíhaný väzobne

Bratislava 7. júna (TASR) – Krajský súd (KS) v Bratislave bude v pondelok (8. 6.) rozhodovať o tom, či Michael H. - vrcholový manažér spoločnosti D4R7 Construction, ktorá je hlavným zhotoviteľom projektu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 - bude stíhaný väzobne alebo bude obvineniu čeliť na slobode.



KS sa bude zaoberať sťažnosťou prokurátora proti nedávnemu rozhodnutiu Okresného súdu (OS) Bratislava III, ktorý Michaela H. do väzby nezobral. "Termín rozhodovania odvolacieho KS v Bratislave o sťažnosti prokurátora proti uzneseniu OS Bratislava III z 1. júna o nevzatí obvineného do väzby určil sudca pre prípravné konanie OS Bratislava III v zmysle Trestného poriadku na 8. júna o 9.00 h. Rozhodovanie o väzbe je v zmysle Trestného poriadku neverejným zasadnutím súdu," informoval o tom TASR hovorca KS v Bratislave Pavol Adamčiak.



OS Bratislava III nevyhovel návrhu prokurátora Krajskej prokuratúry (KP) v Bratislave na vzatie do väzby Michaela H. a prepustil ho zo zadržania na slobodu. Súd prijal 1. júna písomný sľub obvineného a nahradil väzbu dohľadom probačného a mediačného úradníka s nasledovnými obmedzeniami: zákaz vycestovať do zahraničia a jedenkrát týždenne hlásiť sa u probačného a mediačného úradníka.



Polícia Michaela H. obvinila z ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, keď ho zadržala 29. mája počas akcie Konateľ. Ďalší obvinený, občan Španielska, sa podľa polície už dlhšie nezdržiava na Slovensku, budú preto voči nemu uplatnené opatrenia v rámci medzinárodných dohôd v oblasti trestného práva.



Obvinení sa mali podľa zástupcu riaditeľa odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Milana Maškaru skutku dopustiť v postavení štatutárnych orgánov v súvislosti s realizáciou nelegálnej ťažby materiálu určeného na výstavbu D4 a R7 v katastrálnom území obce Dunajská Lužná v časti Jánošíková.



Touto činnosťou zásadným spôsobom zasiahli do životného prostredia, konkrétne do lokality chráneného územia Žitného ostrova. Znaleckým dokazovaním sa podľa Maškaru zistilo, že činnosťou obvinených bola na životnom prostredí spôsobená škoda vo výške 12,5 milióna eur. Polícia s cieľom náhrady tejto škody už zaistila financie vo výške 12,2 milióna eur a rovnako aj nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Slovensku.



V súvislosti s výstavbou bratislavského nultého obchvatu, D4 a R7, polícia vyšetruje deväť trestných vecí. Týkajú sa trestnej činnosti neoprávneného nakladania s odpadmi, ohrozovania a poškodzovania životného prostredia, ako aj majetkovej a daňovej trestnej činnosti.