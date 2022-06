Bratstvo sprevádza v kinách krátky film Strigov

Bratislava 27. júna (TASR) - Nadčasové témy reflektuje dvojica dokumentárnych filmov, ktoré v závere júna spestrili program slovenských kín. "Kým režisér Bratstva Francesco Montagner zobrazuje silne mužský príbeh trojice bratov nútenej vyrovnať sa s otcovým odchodom do väzenia, krátky predfilm Strigov od Barbory Berezňákovej je trvalým lúčením sa s blízkym človekom," približuje dvojicu filmov distribučná spoločnosť Film Expanded, ktorá ich prináša do klasickej kinodistribúcie i na netradičné premietacie miesta.



"Ukazujeme rôzne autorské prístupy, ktoré spája inšpirácia vo vlastnom živote - v prípade Strigova priama, v prípade Bratstva skôr voľná," vysvetľuje spojenie filmov Matej Sotník z distribučnej spoločnosti.



Nový film Francesca Montagnera Bratstvo je intímnym skúmaním procesu dospievania trojice bosnianskych bratov. Po odsúdení ich prísneho otca na dva roky väzenia získavajú časovo obmedzenú slobodu s príležitosťou zistiť, akými mužmi sa chcú stať. Bratia balansujú medzi povinnosťami a túžbami, čelia vzájomným konfliktom a testujú vlastnú maskulinitu.



Barbora Berezňáková sa po úspechu dokumentárnej snímky Skutok sa stal (2019) vydala na osobnú cestu skúmania experimentálnej formy filmového média. Strigov je snovým čiernobielym filmom, ktorý divákov prenáša do miest z detstva a prostredia osobnej pamäti, prelínajúc minulosť so súčasnosťou. Režisérka sa prostredníctvom filmu vyrovnáva so stratou blízkej osoby a dáva posledné zbohom všetkému, s čim sa jej spájala. "Strigov je napojený na pohanstvo, magické rituály a povery, čo z neho robí veľmi tajomné miesto, vyvolávajúce detskú zvedavosť a predstavivosť," hovorí Berezňáková.



Film Bratstvo, ktorý ocenili na 25. Medzinárodnom festivale dokumentárnych filmov Ji.hlava, otvára v pondelok večer Ozveny Ji.hlavy v bratislavskej Novej Cvernovke.