Bražinová: Informácie o očkovaní si treba overovať, mýty môžu škodiť

Bratislava 5. januára (TASR) - Jeden nepodložený fakt, ktorý sa rýchlo rozšíri, môže spôsobiť nedôveru k očkovaniu na dlhé roky. Informácie si preto treba overovať. Na sociálnej sieti ministerstva zdravotníctva na to upozornila epidemiologička Alexandra Bražinová. Najslávnejší mýtus, ktorý súvisí s očkovaním, pochádza z roku 1988. Britský lekár Andrew Wakefield publikoval štúdiu, v ktorej tvrdil, že dokázal prepojenie medzi očkovaním proti osýpkam a autizmom. Štúdiu, kde popísal údajne následky očkovania, vykonal na malej vzorke ôsmich detí. "Štúdia sa ukázala ako falošná, celý priebeh ochorenia sa ukázal ako falošný. Svedčí o tom aj to, že ekvivalent britskej lekárskej komory mu odobral diplom a vedecký časopis Lancet, ktorý štúdiu publikoval, ho následne stiahol," priblížila Bražinová. Desať z 13 spoluautorov stiahli svoje spoluautorstvo z tejto štúdie.



Ako Bražinová dodala, ukázalo sa, že štúdia bola financovaná právnikmi, ktorí mali potom v úmysle zastupovať deti postihnuté po očkovaní. "To je príklad toho, že jeden človek so zlým úmyslom dokáže naštrbiť dôveru ľudí tak, že po uverejnení tejto štúdie ľudia vo Veľkej Británii aj inde vo svete prestali dávať svoje deti očkovať proti osýpkam. V nasledujúcich rokoch boli pozorované mnohé epidémie osýpok, ochorenia, ktoré sme mali desiatky rokov už pod kontrolou vďaka očkovaniu," skonštatovala odborníčka. Apelovala preto, aby si ľudia informácie overovali a dôverovali odborníkom.