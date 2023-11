Brédová: Užívatelia drog sa do liečby hepatitídy typu C nehrnú

Bratislava 10. novembra (TASR) - Užívatelia drog s hepatitídou typu C už nemusia rok abstinovať, aby sa im preplatila liečba zo zdravotného poistenia. Napriek tomu sa do liečby nehrnú, zhodnotila pre TASR Sabína Brédová z občianskych združení (OZ) Prima a OZ Dom Svetla Slovensko, ktoré sa venujú užívateľom drog a testovaniu infekčných a sexuálne prenosných ochorení. Liečba je pritom efektívna, takmer každý, kto lieky správne užíva, sa podľa Pavla Kristiána z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach vylieči.



"Naši klienti nemali 25 rokov prístupnú liečbu a ak aj mali, tak museli splniť šialené podmienky a ak ich aj splnili, tak liečba bola pre nich veľmi fyzicky náročná. Keď im povieme, že je liečba dostupná a hradená, tak nám neveria," povedala Brédová. Ako jeden z dôvodov, prečo sa klienti nehrnú do liečby, vidí aj stigmatizáciu. "Užívatelia drog nie sú veľmi najobľúbenejšou komunitou v spoločnosti ani medzi zdravotníkmi, čiže pre nich vôbec, aby prekročili ten prah a vošli do toho zdravotníckeho zariadenia, je obrovský výkon," poznamenala.



Klientov preto musia edukovať. "Musíme im niekoľkokrát vysvetľovať, že naozaj sa nelieči už interferónom a nečaká ich biopsia pečene. Musíme klientov presvedčiť o tom, že sa na nich v ambulancii nebude nikto krivo pozerať a kázať im o abstinencii," zdôraznila Brédová. Dodala, že niekoľko klientov už majú v prvej fáze liečby.



Takmer každý druhý ich klient je HCV reaktívny. "Neznamená to, že je pozitívny, ale má zvýšene protilátky voči vírusu hepatitídy C. Mnoho z týchto klientov aj vie, či už z výkonu trestu, z nejakého urgentného príjmu alebo z nejakých iných zákrokov a predoperačných vyšetrení, že hepatitídu C majú," povedala Brédová. Podľa jej odhadu je prevalencia vysoká v komunite injekčných užívateľov drog, no nemajú to potvrdené, pretože doteraz toto číslo nikto nesledoval.



"S osobami užívajúcimi drogy vnútrožilovo sa na našich ambulanciách stretávame takmer na týždennej báze. V dnešnej dobe na Slovensku, podobne ako v ostatných krajinách, tvoria absolútnu väčšinu novoinfikovaných pacientov s hepatitídou C," uviedol Kristián pre TASR. Vysvetlil, že súčasná liečba je vysoko efektívna a šanca na úplné odstránenie vírusu z organizmu sa blíži k sto percentám. "Dôležitosť liečby v boji proti hepatitíde C zvýrazňuje okrem iného aj fakt, že proti hepatitíde C neexistuje očkovanie," poznamenal.



Podľa jeho slov treba pri liečbe hepatitídy C úplne zrušiť požiadavku ročnej abstinencie pri všetkých protivírusových liekoch. "Niektoré krajiny liečbu aktívnych užívateľov drog uprednostňujú, v mnohých prebieha ich aktívne vyhľadávanie a následná liečba. Aj keď to môže pre niekoho znieť na prvý pohľad nespravodlivo a kontroverzne, tieto postupy sa opierajú o racionálnu epidemiologickú myšlienku, že ak chcete účinne bojovať s akoukoľvek infekciou v populácii, musíte sa zamerať predovšetkým na ohniská a zdroje nákazy, aj na tie skryté," vysvetlil.



Prístupom k liečbe sa zaoberali aj verejný ochranca práv Róbert Dobrovodský a Slovenské národné stredisko pre ľudské práva po niekoľkonásobných podnetoch od OZ Dom Svetla Slovenska. Ako upozornil ombudsman, odopieranie prístupu k liečbe ochorenia chronickej hepatitídy typu C pacientom výlučne na základe ich závislosti alebo na základe prebiehajúcej liečby závislosti bolo diskriminačné. Je rád, že sa podarilo zlepšiť postavenie pacientov.



Verejný ochranca práv priblížil, že už došlo k zrušeniu indikačného obmedzenia pri jednom lieku a začalo sa konanie smerujúce k jeho zrušeniu aj pri ďalšom. Ministerstvo zdravotníctva pre TASR potvrdilo, že zrušilo od júna obmedzenie úhrady liečby v prípade jedného lieku. V prípade druhého aktuálne posudzuje žiadosť držiteľa registrácie o rozšírenie jeho indikačného obmedzenia aj na liečbu užívateľa drog.



Žltačku typu C spôsobuje vírus hepatitídy C (HCV), ktorý napáda pečeňové bunky, kde sa množí a následne sa opätovne uvoľňuje do krvi. Neliečenie infekcie môže mať vážne následky, ako je zlyhávanie pečene a cirhóza či rakovina pečene s nevyhnutnosťou jej transplantácie, rozvoj reumatických chorôb a rôznych typov rakoviny krvi a krvotvorných orgánov.