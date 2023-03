Breton navštívi podniky obranného priemyslu v Česku a na Slovensku

Brusel 22. marca (TASR) - Eurokomisár pre vnútorný trh Thiery Breton, ktorý má na starosti aj obranný priemysel EÚ, pokračuje vo svojom turné po členských krajinách Únie s obranným priemyslom a v stredu odcestuje na návštevu Českej republiky a Slovenska. Uviedla to Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že Breton sa počas svojho pobytu v Česku a na Slovensku stretne s výrobcami obranného priemyslu a tiež s vládnymi predstaviteľmi. Svoje turné zamerané na zvýšenie kapacít európskeho obranného priemyslu začal minulý týždeň návštevou Bulharska.



V Českej republike Breton spolu s riaditeľom Českej agentúry pre medzivládnu obrannú spoluprácu Alešom Vytečkom navštívi dve veľké továrne na obranné vybavenie. Spolu so zástupcami týchto spoločností posúdi možnosti českého obranného priemyslu, ktorý by aj prostredníctvom fondov EÚ mohol podporiť rozvoj tohto sektora a riešiť možné prekážky.



Z Česka eurokomisár Breton odcestuje na Slovensko, kde navštívi jeden z výrobných závodov spoločnosti zaisťujúcej zbrojnú výrobu. Komisár sa stretne s povereným predsedom vlády SR Eduardom Hegerom a povereným ministrom obrany Jaroslavom Naďom, s ktorými prerokuje naliehavú potrebu zvýšiť výrobu munície pre Ukrajinu a zvýšiť obranné kapacity EÚ.



V nadchádzajúcich týždňoch bude Breton pokračovať v dialógu s predstaviteľmi obranného priemyslu EÚ a navštívi ďalšie priemyselné zariadenia s cieľom uľahčiť a urýchliť rozbeh tohto druhu priemyslu.



Ministri zahraničných vecí a obrany členských krajín EÚ v pondelok na spoločnom zasadnutí v Bruseli odobrili trojfázový akčný plán. Na jeho základe bude ukrajinským jednotkám počas nasledujúcich 12 mesiacov dodaných najmenej milión nábojov kalibru 155 mm a budú doplnené strategické zásoby členských štátov, z ktorých časť je po zaslaní vojenskej pomoci Ukrajine už takmer minutá. Tento plán si vyžaduje plnú zaangažovanosť európskeho obranného priemyslu, čo je hlavným cieľom európskeho turné komisára Bretona.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)