Horehronské múzeum prichádza v lete s výstavou o včelárstve

Brezno 10. júla (TASR) – Včelárstvo a cielený chov včelstiev je taký starý ako ľudstvo samo. Ide pritom nielen o hospodársku, ale významnú spoločenskú činnosť. Podľa kurátora výstavy Ľubomíra Bagačku to ukáže aj výstava v Horehronskom múzeu v Brezne, ktorú sprístupnia 13. júla pod názvom V úli. Podieľa sa na nej breznianska Základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu včelárov.



Výstava mapuje vývoj včelárstva od prvotných pokusov človeka získať včelí med nevyberaným, koristníckym spôsobom až po uvedomelú hospodársku činnosť, pri ktorej sú prežitie včelích rodín a dobrá kondícia včelstiev prvoradými faktormi.



Návštevník výstavy dostane možnosť oboznámiť sa s historickým vývojom chovu včiel v období starovekého Egypta, Grécka či stredovekej Európy. Rovnako nahliadne do sveta horehronských včelárov, ich snahy venovať sa svojej záľube napriek nepriazni prírodných podmienok Horného Pohronia, či turbulentných dejinných udalostí 20. storočia.



Výstava o včelách a včelároch vo svete i v horehronských lesoch potrvá do 14. septembra. Doplní ju samostatná časť venovaná vyše storočnej činnosti ZO Slovenského zväzu včelárov Brezno.



V znamení včiel sa ponesú i sprievodné aktivity Horehronského múzea. Malá včelárska maturita bude určená všetkým vekovým kategóriám návštevníkov, tí najmenší sa zabavia pri skladaní včelieho puzzle alebo maľovaní obrázkov zo života včiel.