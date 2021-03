Horehronské múzeum spúšťa od 9. marca súťaž o NAJ kraslicu

Brezno 7. marca (TASR) – Horehronské múzeum v Brezne spúšťa súťaž o "NAJ kraslicu". Termín na doručenie a prihlásenie sa je od 9. do 19. marca. TASR o tom informovala kurátorka múzea Martina Ťažká s tým, že súťažné kraslice bude možné vidieť vo výstavných priestoroch v Meštianskom dome počas výstavy pod názvom Veľkonočná pisanka, ako aj na facebookovej stránke múzea od 23. do 31. marca.



"Kraslica je zdobené slepačie, kačacie, husacie alebo iné vajce, ktoré patrí k symbolom Veľkej noci. Bude to v najbližších týždňoch často skloňované slovo aj v našom múzeu a zúčastniť sa môže ktokoľvek, mladý či starý, muž, žena, deva či mládenec, šikovný alebo menej šikovný, jednoducho každý, kto má chuť ukázať svoju zručnosť. Kraslice musia byť zhotovené zo škrupín – výduviek prepeličích, slepačích, husacích, kačacích alebo pštrosích vajec. Výrobca môže použiť rôzne tradičné aj inovatívne techniky zdobenia. Treba doručiť tri kusy kraslíc z každého druhu a techniky okrem pštrosieho vajca," priblížila Ťažká.



Hodnotiť sa bude v dvoch kategóriách. V jednej vyberú "NAJ kraslicu" návštevníci výstavy, ktorí za svoju favoritku budú môcť hlasovať formou hlasovacích lístkov, a facebookovej stránky múzea, ktorí svoj hlas odovzdajú v komentároch pod príspevkom. V druhej kategórii bude rozhodovať porota. Tá udelí aj titul Zlatý pisár či Zlatá pisárka.



"Horehronské múzeum chce poskytnúť priestor prezentácii výrobcov veľkonočných kraslíc, podporiť a pomáhať uchovávať tradičné ľudové remeslá, vzory a techniky. V neposlednom rade má záujem o naštartovanie novej aktivity nadväzujúcej na našu obľúbenú veľkonočnú výstavu Sviatky jari, ktorú s najväčšou pravdepodobnosťou nebude možné v tomto roku usporiadať, a to už druhýkrát za sebou z dôvodu zlej epidemiologickej situácie," dodala Ťažká.