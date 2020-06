A. Kiska povedie stranu Za ľudí len do snemu, kandidovať už nebude

Bratislava 28. júna (TASR) - Exprezident Andrej Kiska ostáva predsedom strany Za ľudí do snemu, ktorý sa má konať 8. augusta. Za predsedu strany už kandidovať nebude. Svoje rozhodnutie oznámil v nedeľu na sociálnej sieti po piatkovom (26. 6.) predsedníctve.



"Moje zdravie mi nedovoľuje zostať aktívny v politike," uviedol Kiska a poukázal na problémy so srdcom a ďalšiu operáciu, ktorá ho čaká v pondelok (29. 6.). Aj preto podľa vlastných slov na predsedníctve strany oznámil, že na najbližšom sneme nebude kandidovať za predsedu.



Skonštatoval, že strane sa za pol roka jej existencie podarilo dostať do parlamentu a vlády, čo jej umožňuje naplniť svoj program a sľuby. Tvrdí, že získali dôležité rezorty a ďalej pracujú na tom, aby Slovensko bolo slušnejšou krajinou, aby spravodlivosť platila pre každého rovnako a nevládla korupcia. Slovensko podľa neho musí ísť dopredu.



Exprezident poznamenal, že strana Za ľudí je najmenšou v koalícii a je v ťažkej pozícii. "Potrebuje sa znova poriadne nadýchnuť. Do veľkej politiky som priviedol mnohých schopných, pracovitých a čestných ľudí a spojil som ich s ľuďmi, ktorí majú skúsenosti. Preto sa o stranu nebojím," tvrdí. Podotkol, že strana nie je len o jednom človeku a za podstatné považuje stáť za svojimi hodnotami. Tie sú podľa jeho slov rovnaké ako pred voľbami. "Som rád, že nemlčíme a vždy keď treba, jasne vyjadríme náš postoj. Takú stranu budem vždy podporovať," podčiarkol Kiska.



Ako možní kandidáti na post predsedu strany po odchode Kisku sa spomínajú podpredsedovia strany Veronika Remišová a Juraj Šeliga. Svoju prípadnú kandidatúru Šeliga nevylúčil. Remišová zastupovala Kisku v líderskej pozícii, odkedy sa po voľbách stiahol z politiky.