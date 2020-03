Gröhling: Písomné maturity sa neuskutočnia, vyučovanie je prerušené

Bratislava 24. marca (TASR) -Vyučovanie na školách bude prerušené až do odvolania. Dôvodom sú opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu. Po utorkovom rokovaní vlády o tom informoval minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS).



"Písomné maturity" sa v tomto školskom roku neuskutočnia. Ako uviedol Gröhling, interná časť maturitnej skúšky, teda "ústne maturity", by sa mala konať do dvoch týždňov od obnovenia výučby. "Chceme, aby maturanti tento rok maturovali, a to do 30. júna," povedal minister školstva. Ak by opatrenie, ktoré sa týka prerušenej výučby do odvolania, nebolo zrušené, sú pripravené opatrenia, aby do 30. júna zmaturovali. Tento rok sa ruší aj Testovanie 9, teda monitor, ktorý píšu žiaci deviateho ročníka a žiaci štvrtého ročníka osemročných gymnázií.







"Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. mája a potvrdenie lekára nebude možné, aby sme neurobili nával študentov smerom k ambulanciám. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna," povedal minister školstva.



Gröhling informoval o tom, že boli posunuté aj termíny zápisov do základných škôl. Tie by sa mali uskutočniť v druhej polovici apríla, od 15. do 30. apríla, ale bez osobnej prítomnosti detí. "Ideálne by to bolo elektronickou formou tam, kde je to možné," povedal. Podávanie žiadostí do materských škôl bude počas celého mája.



"Čo sa týka regionálneho školstva, školský rok chceme reálne ukončiť tak, ako je naplánované, teda do 30. júna," povedal minister školstva s tým, že učivo, ktoré sa nepreberie, sa bude posúvať do ďalšieho ročníka. V prípade vysokoškolákov chce minister školstva apelovať na Slovenskú rektorskú konferenciu, aby akceptovala tento stav.







Gröhling poznamenal, že v súvislosti s prerušenou výučbou na školách až do odvolania oslovil aj riaditeľa RTVS Jaroslava Rezníka so žiadosťou, aby boli rozšírené vyučovacie programy vo verejnoprávnej televízii. Od budúceho týždňa to bude 100 minút denne, čím by sa podľa Gröhlinga mohli takýmto spôsobom vzdelávať aj žiaci, ktorí nemajú internet alebo počítač. Doplnil, že vzniká aj web www.ucimenadialku.sk, kde nájdu učitelia, žiaci, ale aj rodičia materiály na digitálne vzdelávanie.