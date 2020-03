OĽaNO je pripravené na trojkoalíciu ak Za ľudí odmietne

Bratislava 4. marca (TASR) – OĽaNO je pripravené vytvoriť koalíciu len so SaS a Sme rodina, ak by sa predsedníctvo strany Za ľudí rozhodlo nevstúpiť do štvorkoalície s týmito stranami. Po stredajšom rokovaní s predsedom Sme rodina Borisom Kollárom to povedal líder OĽaNO Igor Matovič.



Matovič s Kollárom zároveň uviedli, že ak predsedníctvo strany Za ľudí vo štvrtok odsúhlasí vstup do koalície s OĽaNO, SaS a Sme rodina, lídri všetkých štyroch strán by sa ešte v ten deň mohli stretnúť.



Líder OĽaNO tiež skonštatoval, že bez Sme rodina by bola väčšina v parlamente len veľmi tesná. Podľa Kollára sa čaká na Andreja Kisku, ako sa rozhodne. Po verdikte strany Za ľudí by mali spoločnú koalíciu ešte schvaľovať predsedníctvo OĽaNO a Sme rodina. Následne sa podľa Matovičových slov zídu vyjednávacie tímy.



Na Kiskove pochybnosti v súvislosti s prípadnými nomináciami zo Sme rodina chce Matovič odpovedať návrhom na vytvorenie fondu pre investigatívnu žurnalistiku. Tak by sa podľa neho zabezpečila objektívna a nespochybniteľná kontrola. S vytvorením fondu by súhlasil aj Kollár. Matovič vytvorenie fondu nepovažuje za kupovanie novinárov. "Tak, ako si teraz platíme verejnoprávnu televíziu vo verejnom záujme, neznamená, že si ju kupujeme," doplnil.



Kollár súhlasí s vytvorením fondu, podľa Matoviča by jeho predbežná výška bola 10 miliónov eur ročne, fond by bol pomenovaný na počesť Jána Kuciaka. "Zástupcovia jednotlivých redakcií by rozhodovali o určení prostriedkov," povedal Matovič s tým, že takto chcú ukázať svoje čisté úmysly.



Kollár sa zároveň ospravedlnil predsedovi SaS Richardovi Sulíkovi za svoje odkazy cez médiá. Uistil, že napríklad otázku stavby nájomných bytov si vysvetlia odborné skupiny. Matovič avizoval, že v pondelok sa stretne vyše 15 slovenských ekonómov spolu s rakúskymi odborníkmi, ktorí pracovali na projekte nájomných bytov.



Kollár nechcel odpovedať na otázku, o ktoré ministerstvá by mal definitívne záujem. "Dnes nevieme, či budeme traja alebo štyria, počkajme si na zajtra," reagoval.



Súčasný poslanec zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja a bývalý bratislavský mestský a miestny poslanec Martin Borguľa, ktorý bol členom Smeru-SD, nemá podľa Matoviča ambíciu o exekutívnu funkciu, líder OĽaNO rešpektuje, že je zvoleným poslancom za Sme rodina.







