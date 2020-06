VIDEO: Biskupi zrušili dišpenz od povinnej účasti na nedeľných omšiach

Donovaly 17. júna (TASR) – Dišpenz od povinnej účasti veriacich na nedeľných a sviatočných bohoslužbách prestáva platiť k 17. júnu 2020. Rozhodli o tom slovenskí biskupi na 96. plenárnom zasadaní Konferencie biskupov Slovenska (KBS) na Donovaloch. Dišpenz sa ruší vzhľadom na pokračujúce uvoľňovanie protipandemických opatrení.







"Samozrejme, v platnosti zostávajú všeobecné pravidlá, ktoré oslobodzujú od účasti na svätej omši. Sú nimi tzv. fyzická a morálna nemožnosť. Morálna nemožnosť znamená, že každého človeka, ktorý pociťuje veľký strach či ťažkosť zúčastniť sa v spoločenstve na nedeľnej svätej omši, táto ťažkosť oslobodzuje," vysvetlil na stredajšej tlačovej konferencii predseda KBS Stanislav Zvolenský. Morálnou nemožnosťou je podľa neho aj to, keď je veriaci v karanténe alebo je viazaný, aby ošetroval chorého.



Podávanie rúk pri bohoslužbách sa podľa Zvolenského ešte stále pokladá za hygienicky nevhodné. "Znak pokoja pri svätej omši nie je takým liturgickým úkonom, ktorý by bol ten najpodstatnejší. Je dostatočné, ak sa znak pokoja prejaví slovami – povie sa stanovená odpoveď na túto výzvu," priblížil.



Pokým platia krízové hygienické opatrenia, zostáva podľa Zvolenského naďalej platné dovolenie prijímať sväté prijímanie na ruku.



Okolo uvoľňovania ďalších opatrení vedie KBS komunikáciu s členmi vedeckých konzílií. Slovenskí biskupi zároveň vyjadrili vďačnosť veriacim za trpezlivé prijatie a dodržanie výnimočných nariadení.



Slovenskí biskupi sú za to, aby sa v spoločnosti obnovila voľná nedeľa

Biskupi Slovenska sú za to, aby sa v spoločnosti obnovila voľná nedeľa ako deň pracovného pokoja. Píše sa o tom vo vyhlásení, ktoré po 96. plenárnom zasadaní na Donovaloch vydala Konferencia biskupov Slovenska (KBS).



"Nielenže tým poskytneme rodinám možnosť tráviť čas spolu, ale vyšleme tiež signál, že sme pochopili, aké je potrebné, aby si oddýchlo aj životné prostredie. Jeden voľný deň v týždni zároveň poukazuje na mieru tých ostatných. Keď oddychujeme a slávime, vnímame zmysel našej práce a života," konkretizoval na stredajšom brífingu generálny sekretár KBS Marián Chovanec.



Podľa biskupov by sme nemali premárniť šancu, ktorá sa ponúka. "Vypočujme hlasy tých, ktorí nemajú ekonomickú či politickú silu, najmä hlasy matiek pracujúcich v predajniach. Aspoň jeden deň túžia byť so svojimi deťmi. Vráťme im slobodu tráviť čas s rodinou," dodali biskupi.