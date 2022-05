Budaj: V piatok sa začnú práce na zastavenie znečistenia Slanej

Bratislava 26. mája (TASR) - V piatok (27. 5.) sa začnú záchranné práce na zastavenie znečistenia rieky Slaná v okrese Rožňava. Zastaviť sa tak má pritekanie povrchovej vody do bane v Nižnej Slanej, ktorá následne vyviera z bane a spôsobuje tak znečistenie rieky. Po rokovaní vlády o tom informoval minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO).



"Minister hospodárstva Richard Sulík (SaS) mi dal potešujúcu správu, že v piatok sa začínajú práce na zastavenie prívodu povrchovej vody do bane," povedal Budaj.



Spoluprácu v likvidácii ekologickej katastrofy na rieke Slaná žiada aj Maďarsko, kde zafarbenie spozorovali. Budaj uviedol, že vo štvrtok by mal absolvovať rozhovor s maďarským ministrom pôdohospodárstva Istvánom Nagyom.



Rieka Slaná sa dočervena sfarbila v polovici februára, príčinou je vytekanie banských vôd zo železorudnej bane v areáli bývalého banského podniku Siderit, ktorý v obci Nižná Slaná v okrese Rožňava fungoval do roku 2008. Výsledky rozboru vody v rieke preukázali 12-násobne prekročenú hodnotu železa. Analýza vzoriek vo vode potvrdila aj zvýšenú hodnotu mangánu, síranov a výskyt arzénu.



Štátny podnik Rudné bane podal v súvislosti so znečistením vodného toku trestné oznámenie. Podnik odmieta tvrdenia, že si nesplnil svoje povinnosti.