Bývalý šéf NAKA zostáva vo väzbe

Bratislava 30. novembra (TASR) - Bývalý šéf Národnej kriminálnej agentúry Peter H. zostáva vo väzbe. Najvyšší súd na pondelkovom neverejnom zasadnutí zamietol jeho sťažnosť proti vzatiu do väzby. TASR o tom informovala hovorkyňa Najvyššieho súdu SR Alexandra Važanová.



„Senát dospel k záveru, že u obvineného sú dôvody kolúznej a preventívnej väzby, v tomto štádiu konania, dané. Senát väzbu obvineného dohľadom probačného a mediačného úradníka nenahradil," povedala Važanová.



Špecializovaný trestný súd v Pezinku zobral Petra H. do väzby 8. novembra. Dôvodom bola obava z možného ovplyvňovania svedkov a z pokračovania v trestnej činnosti, teda kolúzna a preventívna väzba. Sudca o väzbe rozhodol bez výsluchu obvineného, keďže to jeho zdravotný stav neumožňoval.



Bývalého šéfa NAKA zadržali v rámci akcie spolu s bývalým policajným prezidentom Tiborom G. Obvinenie vyšetrovateľ NAKA vzniesol pre viaceré trestné činy, okrem iného pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, korupčné trestné činy a trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa.



Dovedna mala skupina pozostávať z 13 obvinených. Podľa obvinení ju mal riadiť nitriansky podnikateľ a väzobne stíhaný Norbert B. Medzi obvinenými je aj špeciálny prokurátor, v súčasnosti väzobne stíhaný Dušan K.