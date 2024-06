VIDEO: Čaputová a Pavel si navzájom udelili najvyššie vyznamenania

Na snímke slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si preberá z rúk českého prezidenta Petra Pavla najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva I. triedy za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech Českej republiky na ceremónii odovzdávania štátnych vyznamenaní na Pražskom hrade vo štvrtok 13. júna 2024. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Praha 13. júna (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová si vo štvrtok na Pražskom hrade prevzala z rúk českého prezidenta Petra Pavla najvyššie české štátne vyznamenanie Rad Bieleho leva občianskej skupiny I. triedy, a to za obzvlášť vynikajúce zásluhy v prospech ČR. Pavlovi zároveň udelila najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža I. triedy, občiansky druh, za mimoriadne zásluhy o všestranný rozvoj vzťahov medzi ČR a SR, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.Slovenská prezidentka sa podľa Pražského hradu počas svojho mandátu zaslúžila o upevnenie vzťahov medzi ČR a SR a v rámci ich rozvoja aktívne prispievala k posilňovaniu hodnôt demokracie, slobody a ľudských práv v oboch krajinách, aj v širšom európskom priestore.Čaputová podľa Pavla napĺňa všetky rysy, ktoré by hlava štátu demokratickej krajiny mala mať.povedal český prezident, podľa ktorého bola slovenská prezidentka vzorom aj pre iných štátnikov.Vyznamenanie pre Pavla podľa Čaputovej symbolizuje blízkosť vzťahov medzi oboma krajinami.povedala Pavlovi. Ocenila jeho statočnosť, principiálnosť, neoblomnosť, konzistentnosť. Má podľa nej schopnosť hľadieť za horizont a klásť dôraz na dlhodobú strategickú víziu bezpečnosti a prosperity. Dnešná doba podľa nej vyžaduje typ líderstva, ktorý Pavel reprezentuje.Po ceremónii odovzdávania štátnych vyznamenaní sa na Pražskom hrade ešte uskutoční slávnostný obed, ktorý na počesť Čaputovej a jej partnera hostí český prezident s manželkou. Zúčastnia sa na ňom české a slovenské osobnosti z politického aj spoločenského života.Čaputová je od stredy na dvojdňovej návšteve Česka, ktorá je jej poslednou vo funkcii slovenskej prezidentky. Vo štvrtok dopoludnia predniesla prejav na konferencii Prague European Summit, kde si zároveň prevzala ocenenie Vision for Europe. Cena sa od roku 2016 každoročne udeľuje osobnostiam, ktoré sa zaslúžili o rozvoj európskych ideálov.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)