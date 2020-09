Čaputová na VZ OSN vyzvala na solidaritu pri vývoji vakcíny na COVID

New York/Bratislava 23. septembra (TASR) - Na vzájomnú solidaritu pri vývoji a výrobe vakcíny na ochorenie COVID-19 vyzvala jednotlivé krajiny sveta prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu počas svojho prejavu v rámci všeobecnej rozpravy 75. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN. Čaputová apelovala na výmenu informácií medzi vedcami, výrobcami očkovacej látky a vládami.



"Nesmieme dovoliť, aby sa z vývoja a výroby očkovacej látky a ochranných prostriedkov stala opäť ďalšia globálna súťaž," vyhlásila Čaputová. Svetoví lídri podľa jej slov nesú zodpovednosť za nastolenie rovnakej situácie vo vzťahoch medzi národmi aj vzhľadom na aktuálnu pandémiu COVID-19.



"Musíme poskytnúť očkovaciu látku každému obyvateľovi našej planéty, bez ohľadu na to, či si ju môže dovoliť zaplatiť," vyzvala s tým, že poskytovanie týchto komodít zachraňujúcich život nemá byť vecou zisku, ale ľudskosti.







Čaputová poznamenala, že ak sa chce svet vyhnúť akejkoľvek kríze, dôležité je zodpovedné vedenie, ktoré má na zreteli spoločný globálny záujem. Tým je zachovanie toho najlepšieho z medzinárodných organizácií a režimov spolupráce, ktoré sú často hnacími motormi účinných riešení.



Prezidentka SR upozornila, že je zodpovednosťou vlád a politických lídrov, aby prijímali rozhodnutia založené na faktoch a poznatkoch, nie na politických kalkuláciách. Nekompetentnosť, dezinformácie a populizmus majú totiž fatálne následky.



Čaputová pripomenula, že významnú úlohu pri ochraňovaní zásad v spoločnosti majú slobodné a nezávislé médiá, renomovaní odborníci či vedci, ktorým je potrebné vytvoriť vhodné pracovné prostredie a nie na nich útočiť. V opačnom prípade hrozí v spoločnosti prehĺbenie zraniteľnosti voči dezinfomáciám a hoaxom, varovala.



Zároveň zdôraznila, že žiadna kríza sa nemôže stať ospravedlnením pre potláčanie ľudských práv a slobôd, pričom spomenula napríklad násilnosti, ktoré vypukli v Bielorusku po augustových prezidentských voľbách či otravu kritika Kremľa Alexeja Navaľného. "Šírenie choroby autoritárstva je hrozbou pre nás všetkých," varovala. "Musíme zabezpečiť, aby všetky obmedzenia boli úmerné, dočasné a právne podložené."



Prezidentka ocenila, že počas pandémie koronavírusu sa ukázalo, že určité zmeny je možné dosiahnuť rýchlo, a preto by sa svet mal z tejto situácie poučiť a zomknúť sa aj pri iných globálnych hrozbách. Konkrétne upriamila pozornosť na problém klimatickej zmeny, ktorý si vyžaduje celosvetovú spoluprácu.