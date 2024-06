Čaputová po skončení mandátu zamieri do akademickej sféry

Praha 12. júna (TASR) - Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová sa po skončení mandátu chce venovať oblasti vzdelávania a mieni pôsobiť v akademickej sfére. Povedala to v stredu po stretnutí s českým prezidentom Petrom Pavlom na Pražskom hrade, informuje spravodajkyňa TASR.



Prezidentka si podľa vlastných slov chce počas najbližších mesiacov oddýchnuť. "Zároveň je jasné to, že nesmerujem do žiadnej politickej funkcie, odchádzam z politického priestoru. A tie ďalšie plány naznačím aspoň tak, že v tom ďalšom období by som sa veľmi rada venovala niečomu, čo som nazvala podpora rastu. Čo najbližšie k tomu je oblasť vzdelávania, možno akademická sféra," naznačila slovenská prezidentka svoje ďalšie pôsobenie.



Čaputová na svojej poslednej zahraničnej ceste v prezidentskej funkcii zopakovala, že vzťahy medzi SR a ČR sú mimoriadne a ich základ tvorí najmä ľudská blízkosť. "Zároveň sme si takí blízki, že si občas môžeme dopriať aj úprimnú a konštruktívnu spätnú väzbu... Som presvedčená, že táto mimoriadna blízkosť medzi našimi krajinami bude pokračovať aj ďalej," povedala slovenská prezidentka.



Pavel sa Čaputovej poďakoval za spoluprácu a dodal, že na Pražskom hrade bude vždy vítaná. "Osobným prístupom pani prezidentky, jej ústretovosťou, otvorenosťou a korektnosťou boli vzťahy medzi našimi krajinami v posledných rokoch prehlbované a upevňované v tom žiaducom smere a za to jej patrí veľká vďaka," ocenil slovenskú hlavu štátu český prezident.



Čaputová je v Prahe na svojej poslednej zahraničnej ceste ako najvyššia predstaviteľka Slovenska. Z hradu zamieri do pražskej Botanickej záhrady, kde zasadí lipu ako národný strom SR v rámci projektu Korene osobností. Vo štvrtok bude mať prejav na konferencii Prague European Summit a zároveň si tam prevezme aj ocenenie. Neskôr si Pavlom vzájomne udelia najvyššie štátne vyznamenania svojich krajín.