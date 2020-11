Cestujúci z Ukrajiny musia od pondelka podstúpiť antigénový test

Bratislava 6. novembra (TASR) – Osoby prichádzajúce na územie SR z Ukrajiny budú musieť podstúpiť antigénové testovanie na hranici. Platí to od pondelka 9. novembra. Vyplýva to z vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. TASR o tom informoval Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ.



Pre pendlerov, ktorí žijú na Slovensku a pracujú v susedných štátoch, viac nebude platiť limit 30-kilometrovej vzdialenosti od otvoreného hraničného priechodu.



„Po novom medzi výnimky budú patriť všetky osoby, ktoré majú na území susedného štátu pracovný pomer alebo miesto výkonu práce, musia však vedieť túto skutočnosť preukázať," vysvetlil Eliáš. Zároveň sa tiež ruší výnimka pre strategické povolania, keďže po novom sa výnimka týka všetkých pracovníkov.



Ako doplnil Eliáš, limit 30 kilometrov ostáva v platnosti pre osoby žijúce v susedných štátoch a pracujúce na území Slovenska, rovnako ako aj pre občanov Slovenska žijúcich v susedných štátoch.



Študenti žijúci v Českej republike a študujúci na Slovensku alebo žijúci na Slovensku a študujúci v ČR sa musia pri prechode hraníc preukázať potvrdením vydaným školou, že vyučovanie je prezenčnou formou. Vyhláška tiež spresňuje, akí pracovníci v kultúre majú výnimku pri prechode hranice s Českou republikou.



Po príchode z tzv. červených, teda rizikových krajín do domácej izolácie sa už netreba hlásiť regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, priblížil ďalej ÚVZ. Povinná je totiž registrácia na stránke korona.gov.sk a úrady dostanú informáciu automaticky. Naďalej sa však treba prihlásiť ošetrujúcemu lekárovi.