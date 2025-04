Česko bude na hranici so Slovenskom kontrolovať všetky nákladné autá

Praha 3. apríla (TASR) - Česko opäť sprísňuje opatrenia proti zavlečeniu slintačky a krívačky do ČR. Od štvrtkovej polnoci budú musieť všetky nákladné autá nad 3,5 tony smerujúce do ČR zo Slovenska bez rozdielu vezeného nákladu použiť len jeden z piatich vybraných hraničných priechodov, kde budú dezinfikované. Autá, ktoré vezú veterinárne kontrolovaný tovar, budú podrobené dôkladnejšej dezinfekcii. Piatym vybraným hraničným priechodom je Hodonín - Holíč, ktorý však môžu využiť len tie nákladné autá, ktoré nevezú veterinárne kontrolovaný tovar. Spravodajkyni TASR v Prahe informácie upresnil hovorca Štátnej veterinárnej správy (SVS) ČR Petr Vorlíček.



„Zmena spočíva v tom, že teraz budú musieť prejsť všetky autá nad 3,5 tony dezinfekciou a pri autách, ktoré vezú zvieratá alebo živočíšne produkty, to bude dôkladnejšie - cez rám alebo dezinfekčnú linku,“ povedal Vorlíček. Vozidlá budú dezinfekciou prechádzať na základe kategórie rizika, do ktorej ho pracovníci na priechode zaradia.



„Doteraz ostatné autá, ktoré nemali veterinárny tovar, mohli ísť cez akýkoľvek iný priechod. Teraz je to zúžené na tých päť priechodov. Na štyroch môžu jazdiť s veterinárnym tovarom a na tom piatom ostatné vozidlá,“ doplnil Vorlíček. Na hraničnom priechode Hodonín - Holíč, ktorý budú môcť využiť autá neprevážajúce veterinárny tovar, budú podľa jeho slov zrejme len dezinfekčné pásy.



Český minister poľnohospodárstva Marek Výborný tiež vo štvrtok v rozhovore pre Seznam Zprávy uviedol, že na priechodoch Lanžhot – Brodské, Starý Hrozenkov – Drietoma, Bílá-Bumbálka – Makov a Mosty u Jablunkova – Svrčinovec bude česká strana frézovať dezinfekčné vane. Budú slúžiť na to, aby sa prechádzajúcim autám vydezinfikovali nielen kolesá, ale aj podvozok.



Ďalšími stupňami dezinfekcie budú dezinfekčné rámy a pre „problematické“ vozidlá, teda také, ktoré budú prevážať napríklad živočíšne produkty z tretích krajín, bude platiť celková dekontaminácia.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)