ČR pre možný výskyt slintačky zakáže od polnoci dovoz zvierat zo SR

Praha 20. marca (TASR) - Od polnoci bude z dôvodu pravdepodobného výskytu slintačky a krívačky v dvoch slovenských chovoch dobytka opäť platiť zákaz dovozu hospodárskych zvierat zo Slovenska do ČR. Od piatka rána v tejto súvislosti Česko obnoví mimoriadne kontroly na hraniciach so SR. Vo štvrtok to na sociálnej sieti X oznámil český minister poľnohospodárstva Marek Výborný, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



"Bohužiaľ, máme informáciu od slovenských kolegov na veľmi pravdepodobný výskyt vysoko nákazlivej slintačky a krívačky v dvoch slovenských chovoch dobytka. Od 24.00 h dnešného dňa budú Štátnou veterinárnou správou vydané mimoriadne opatrenia a zakázaný dovoz hospodárskych zvierat zo Slovenska," uviedol Výborný.



Dodal, že po dohode s českou políciou a ministrom vnútra Vítom Rakušanom budú v piatok obnovené aj mimoriadne kontroly na hraničných priechodoch, a to od 7.00 hod. Pre českých chovateľov bude platiť prísny zákaz kontaktu s osobami či zvieratami zo Slovenska.



Podľa portálu polnoinfo.sk zaznamenali príznaky infekčného ochorenia slintačky a krívačky dve farmy na južnom Slovensku, a to v obciach Medveďov a Ňárad. Oficiálne potvrdenie ochorenia zatiaľ chovateľ nemal, avšak podľa neho zvieratá vykazovali všetky typické symptómy.



Zákaz dovozu zvierat zo SR do ČR a kontroly na hraniciach prestali platiť len v utorok (18. 3.). Štátna veterinárna správa (SVS) ČR ich z dôvodu potvrdeného ochorenia v Maďarsku zaviedla 11. marca.



(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)