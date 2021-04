David L. zostáva naďalej vo väzbe

Bratislava 27. apríla (TASR) - Bývalý predseda Okresného súdu Bratislava III David L. obvinený v rámci minuloročnej policajnej akcie Víchrica bude naďalej väzobne stíhaný. Rozhodol o tom sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Pezinku. Rozhodnutie nie je právoplatné.



Sudca rozhodoval o návrhu prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) predĺžiť väzbu Davidovi L. obvinenému počas minuloročnej akcie Víchirca. Zároveň na neverejnom výsluchu, ktorý sa začal v utorok o 10.00 h, rozhodoval aj o žiadosti obvineného, aby bol z väzby prepustený.



"Voči rozhodnutiu v časti nevyhovenia žiadosti o prepustenie sme podali sťažnosť. Rozhodovať bude Najvyšší súd (NS) SR," potvrdil TASR obhajca obvineného Milan Cibík.



"Po výsluchu obvineného Davida L. rozhodol sudca pre prípravné konanie ŠTS tak, že žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu zamietol a súčasne väzbu nenahradil inštitútmi podľa Trestného poriadku tak, ako to navrhoval obvinený v žiadosti o prepustenie z väzby na slobodu. Súčasne vo vzťahu k tomuto obvinenému návrh na predĺženie lehoty väzby zo strany prokurátora ÚŠP podaný 15. apríla 2021 zamietol," informovala TASR hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.



Proti tomuto rozhodnutiu v časti, v ktorej bol zamietnutý návrh prokurátora, prokurátor zahlásil ihneď do zápisnice sťažnosť. O nej bude rozhodovať Najvyšší súd (NS) SR.



Davida L., podnikateľa Zoroslava K. a bývalú podpredsedníčku NS SR Jarmilu U. zadržala Národná kriminálna agentúra (NAKA) minulý rok 28. októbra v rámci akcie Víchrica. Jarmila U. a David L. sú obvinení zo zločinu prijímania úplatku. Zoroslava K. obvinili zo zločinu zasahovania do nezávislosti súdu. O ich väzbe postupne rozhodoval ŠTS a NS SR.



Naposledy ŠTS 4. februára zamietol žiadosť Davida L. prepustiť ho z väzby na slobodu. Zoroslava K. na začiatku marca síce ŠTS prepustil na slobodu, ale NS SR koncom marca rozhodnutie prvostupňového súdu zrušil, vyhovel žiadosti prokurátora ÚŠP a ponechal ho vo väzbe. Jarmilu U. prepustili z väzby koncom marca.