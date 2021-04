Do online sčítania sa zapojilo 86 percent obyvateľov

Bratislava 1. apríla (TASR) – Do elektronického sčítania sa zapojilo 4.844.007 obyvateľov Slovenska, teda 86 percent. Najaktívnejší boli v Žilinskom kraji, kde sa elektronickou formou sčítalo 92 percent obyvateľov. Po ukončení online časti cenzu o tom informovala hovorkyňa Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 Jasmína Stauder.



Podľa predpokladov Štatistického úradu SR malo elektronickú formu sčítania zvládnuť minimálne 70 percent obyvateľov. "Dosiahnutý výsledok preto považujeme za veľký úspech a môžeme ho vnímať ako viditeľný, pozitívny posun v digitalizácii Slovenska, v schopnosti väčšiny obyvateľstva využívať informačno-komunikačné technológie," uviedla Stauder.



Prvenstvo Žilinského kraja v podiele sčítaných potvrdilo jeho líderské postavenie v rámci samosprávnych krajov v priebehu cenzu. Na druhom mieste skončil Trenčiansky kraj, ktorý dosiahol 90 percent sčítaných. Na treťom mieste je Trnavský kraj, ktorý je na úrovni 89 percent, štvrtý Bratislavský kraj dosiahol podiel 88 percent sčítaných. V Nitrianskom kraji sa elektronicky sčítalo 87 percent obyvateľov, 85-percentný podiel sčítaných dosiahol Banskobystrický kraj. V Prešovskom kraji sa sčítalo 83 percent rezidentov, najmenej, 79 percent obyvateľov vyplnilo online formulár v Košickom kraji.



V rebríčku krajských miest vedú po elektronickom sčítaní Banská Bystrica (90 percent), nasleduje Trenčín so Žilinou (zhodne 89 percent). V Prešove a Trnave sa sčítalo 87 percent obyvateľov, v Nitre a Bratislave 86 percent. V Košiciach evidujú 82 percent sčítaných.



Elektronické sčítanie sa začalo 15. februára, prostredníctvom webovej stránky i mobilnej aplikácie sa mohli obyvatelia sčítať do stredajšej (31. 3.) polnoci. Od apríla do októbra pokračuje SODB 2021 asistovanou formou sčítania obyvateľov, určenou pre digitálne vylúčených.