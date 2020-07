Dôvod na vyhlásenie nového tendra na záchranky nie je, tvrdí ÚDZS

Bratislava 24. júla (TASR) - Povolenia na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS) sú platné a neboli zrušené žiadnym príslušným orgánom. Ako pre TASR v piatok povedala hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Radoslava Muchová, momentálne preto nie je daný dôvod na vyhlásenie nového výberového konania.



"Povolenia boli vydané pre jednotlivé sídla záchranných zdravotných služieb na šesťročné obdobie," doplnila.



Minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) ešte začiatkom júla povedal, že výberové konanie na prevádzkovanie ambulancií ZZS sa bude musieť zopakovať. Zároveň avizoval, že bude nutné zmeniť slovenskú legislatívu tak, aby nebola v rozpore s európskou.



"Vedenie ministerstva zdravotníctva, ako aj vedenia kontrolovaných organizácií v jeho pôsobnosti budú Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pri kontrolách plne súčinné. Ide o miliónové investície z verejných peňazí, teda z peňazí všetkých občanov," uviedol rezort zdravotníctva v piatok v reakcii pre TASR s tým, že pracovná skupina rezortu v spolupráci s ÚVO pracuje na zosúladení legislatívy a nastavení pravidiel súťaže tak, aby boli spravodlivé a transparentné.



"Po výsledkoch kontrol, ako aj po úprave a prijatí legislatívy predpokladáme, že bude možné a nevyhnutné záchrankový tender zopakovať," zdôraznilo MZ SR.



Šéf rezortu túto tému upozornil ešte minulé leto ako opozičný poslanec. Poukázal na to, že zákon bol v minulosti v rozpore s európskou smernicou a obchádzal pri výbere poskytovateľov ZZS proces verejného obstarávania. Tendrom sa zaoberala aj Európska komisia (EK). Tá sa rozhodla nezačať sankčné konanie voči Slovensku, ak MZ SR upraví podmienky verejného obstarávania na ZZS.



Prípad výberového konania na vydanie povolenia na prevádzkovanie ambulancií ZZS za 800 miliónov eur, ktoré sa v polovici júna 2019 týkalo 328 bodov, viedol k odvolaniu vtedajšieho predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) Tomáša Haška. Kauza ukázala na možné prepojenia členov výberovej komisie na najúspešnejšiu firmu. Najviac bodov získala spoločnosť LSE - Life Star Emergency. Nasledovali štátne záchranky z Bratislavy a Košíc.



"Keďže výsledkom získaných výhradných licencií je čerpanie z verejného zdravotného poistenia a štátneho rozpočtu, licencie mali byť predmetom verejného obstarávania. To znamená, že ÚDZS mal postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní a nie podľa zákona o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti," doplnil Krajčí. Dodal, že Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) začal v 3. júla kontrolu v tejto veci.



Prezident Asociácie záchrannej zdravotnej služby (AZZS) Matej Polák pre TASR povedal, že neexistuje právny dôvod na rušenie povolení na prevádzkovanie ambulancií záchrannej zdravotnej služby (ZZS), ktoré vlani ÚDZS vydal. Podľa jeho slov ich úrad vydal v súlade so slovenským aj európskym právom.



Tiež doplnil, že vyjadrenia ministra zdravotníctva Krajčího nekorešpondujú s obsahom listu od Európskej komisie (EK).