Dušan K.: Pojednávanie a dokazovanie bolo ukončené predčasne

Pezinok 17. septembra (TASR) – Hlavné pojednávanie a dokazovanie bolo ukončené predčasne. Vo svojom poslednom slove to v piatok na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku uviedol bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. Zopakoval, že je nevinný a nespáchal skutky, za ktoré je obžalovaný. Dodal, že by sa nikdy nevrátil do prokuratúry, lebo sa hanbí, čo sa tam deje.



„Veci neboli objasnené tak, ako mali byť, pojednávanie nebolo vedené objektívne," zdôraznil bývalý špeciálny prokurátor. Považuje za potrebné objasniť všetky skutky, ktoré sú mu kladené za vinu.



„Som nevinný, tvrdil som to na začiatku, tvrdím to teraz a budem to tvrdiť aj na smrteľnej posteli," zdôraznil pohnutým hlasom. Navrhovaný 13-ročný trest nechcel vzhľadom na zistený skutkový stav komentovať. Záverečná reč obžalovaného trvala takmer tri hodiny.



Dušan K. na jej začiatku vyhlásil, že sa v plnej miere pridržiava stanoviska svojich obhajcov, ktorí žiadajú jeho oslobodenie spod obžaloby.



Národná kriminálna agentúra zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.