Dušan K. verí, že je nevinný, proces považuje za nespravodlivý

Bratislava 17. septembra (TASR) – Obžalovaný bývalý špeciálny prokurátor Dušan K. je presvedčený o svojej nevine. Kritizuje však samotný súdny proces, ktorý podľa neho nebol spravodlivý, a domnieva sa, že boli porušené jeho práva v prípade obhajoby. Uviedol to v piatok vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Sudkyni vyčíta zaujatosť voči jeho osobe a jeho obhajcom.



Kritizuje, že sa nemal možnosť poradiť s obhajcami a koordinovať znenie svojej záverečnej reči. Taktiež, že nemal k dispozícii ani zápisnicu zo štvrtkového výsluchu svedka Mateja Z.



Na úvod Dušan K. podotkol, že sa v plnej miere pridržiava stanoviska obhajcov, ktorí žiadajú jeho oslobodenie spod obžaloby. „Prípravu na záverečnú reč som mal dve a pol hodiny," zdôraznil obžalovaný s tým, že sa nemal možnosť poradiť s obhajcami a koordinovať znenie svojich slov.



„Vo štvrtok bolo ukončené dokazovanie a ja sa pýtam prečo," uviedol bývalý špeciálny prokurátor. Narážal pritom na nedávne obvinenia viacerých vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry. V tejto súvislosti hovoril o tom, že „začínajú vychádzať najavo skutočnosti, ktoré sa týkajú koordinácie a manipulácie s výsluchmi kajúcnikov".



Tvrdí, že na súde vystupuje ako hrdý človek, ktorý je nevinný. „Musím veriť spravodlivosti, iné mi nezostáva," doplnil. Súd kritizoval za nevykonanie dôkazov, ktoré by boli v jeho prospech. „Prečo ten strach z toho? Ja nechápem," podotkol s tým, že ak sú také silné dôkazy proti nemu, nemal súd dôvody nevyhovieť vykonaniu dôkazov, ktoré navrhoval spolu s obhajcami.



„Vo všetkých veciach, kde som stíhaný, som obvinený len na základe výpovedí kajúcnikov," povedal. Uviedol, že finančnú hotovosť 10.000 eur, ktorú u neho našli orgány činné v trestnom konaní, predtým vybral v banke.



„Bolo to na nákup pozemku, chceli sme lúku, trávnatý porast," doplnil. Zarazilo ho vyjadrenie obžaloby, že je vlastníkom viacerých motorových vozidiel. „Som jediným spoluvlastníkom jedného skútra a auto, ktoré bolo zaistené, patrí lízingovej spoločnosti," spresnil.



NAKA zadržala Dušana K. koncom októbra minulého roka. Svojej funkcie sa vzdal krátko po vznesení obvinenia. Čelí obžalobe zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, zo zločinu prijímania úplatku, zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a z prečinu ohrozenia dôvernej a vyhradenej skutočnosti. Vo väzbe je od októbra minulého roka.