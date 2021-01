Krajčí: Epidemiologická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje

Bratislava 22. januára (TASR) - Epidemiologická situácia na Slovensku sa postupne zlepšuje. V piatok o tom informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Očakáva, že postupne, s priaznivejšou situáciou, dôjde časom aj k uvoľňovaniu zavedených opatrení. Problematický by ešte stále mohol byť britský variant nového koronavírusu.



Šéf rezortu zdravotníctva komentoval, že aktuálna situácia naznačuje, že vrchol druhej vlny nového koronavírusu má Slovensko za sebou. Očakáva, že situácia v nemocniciach sa začne zlepšovať. Predpokladá však, že počet hospitalizovaných na umelej pľúcnej ventilácii ešte pravdepodobne neklesne. Očakáva, že do dvoch týždňov sa podarí Slovensku zlepšiť situáciu na tzv. COVID automate o jednu úroveň. Informáciu však potvrdí až budúci týždeň.



Ak by sa dobrý trend udržal, podľa Krajčího by sa mohli otvoriť od začiatku februára napríklad niektoré školy. Bez nutnosti testovania by sa mohli otvoriť materské školy a prvý stupeň základných škôl.



Tiež by od 8. februára nemusel byť na pobyt v prírode nutný negatívny test na ochorenie COVID-19. Otvoriť by sa mohli niektoré obchody, v nich by však preukázanie sa testom bolo potrebné.



Poznamenal, že najkritickejšie okresy nie sú na tom tak zle ako boli minulý týždeň, výnimkou je Revúca. Situácia sa v okrese Zlaté Moravce zlepšila o 75 percent, rovnako sa zlepšil aj okres Nitra. Najhoršia situácia je momentálne v okresoch Dunajská Streda, Trnava a Hlohovec.



Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 94 osôb. Reprodukčné číslo je pod hodnotou 1. Zaočkovaných je takmer 90.000 ľudí. Na základe výzvy Ministerstva zdravotníctva je otvorených 248 mobilných odberových miest, rezort má desiatky žiadostí na otvorenie ďalších takýchto miest.



Podľa ministra sa PCR testy hradené z poistenia v mnohých prípadoch zneužívali. Preto od začiatku februára bude mať na bezplatný test nárok každý občan len dva razy do mesiaca. Ak bude chcieť byť otestovaný viac ráz, bude si ho musieť zaplatiť.



Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre všeobecné lekárstvo Adriana Šimková tiež vyzvala ľudí na dodržiavanie protiepidemiologických opatrení. Veľký zmysel vidí aj v užívaní vitamínov a stopových prvkov.