Krajčí: Epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšila

Bratislava 9. marca (TASR) – Epidemiologická situácia okolo nového koronavírusu sa za posledný týždeň na Slovensku mierne zlepšila, krivku sa podarilo zlomiť. Počet hospitalizovaných sa drží na čísle 4048. Denne ochoreniu COVID-19 podľahne 108 ľudí. Reprodukčné číslo sa pohybuje na úrovni 0,95 až 1. Stúpol aj počet aplikovaných vakcín, mobilita klesla. V utorok o tom na tlačovej konferencii informoval minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO).



"Predpoklad na ďalšie obdobie je, že sa nám začne postupne zlepšovať epidemiologická situácia," povedal s tým, že je to vďaka zodpovednosti ľudí, ktorí dodržiavajú opatrenia a tiež vďaka očkovaniu.



Sedemdňový priemer vykonaných antigénových a PCR testov sa znížil z 5313 na 4716. Pozitivita vykonaných PCR testov je na hodnote 20 percent a pozitivita antigénových testov sa dlhodobo drží na jednom percente.



Mierne klesol počet osôb na umelej pľúcnej ventilácii z 376 na 373. Za posledný týždeň mierne stúpol počet hospitalizovaných z 4042 na 4048. Celkovo sa proti ochoreniu COVID-19 dalo zaočkovať 544.986 ľudí, z toho druhú dávku dostalo 188.450 osôb.



Situácia je podľa štátneho tajomníka rezortu zdravotníctva Petra Stachuru veľmi vážna na ventilovaných lôžkach a na oddeleniach anestéziológie a intenzívnej medicíny. Uviedol tiež, že počet výjazdov zdravotníckych záchranárov k pacientom klesá.



Podľa jeho slov sa ministerstvu podarilo s jednotlivými poisťovňami dohodnúť, aby najťažší pacienti po prekonaní ochorenia COVID-19 s pretrvávajúcimi vážnymi následkami mohli ísť do kúpeľov či do špecializovaných ústavov.



Krajčí tiež povedal, že 35 miliónov nakúpených testov môže byť použitých aj na samotestovanie. Pri domácich testoch by sa mali používať kratšie tyčinky. Zdôraznil tiež dôležitosť testovania. "Čím viac testovaní jednotlivé regióny absolvovali, tým mali v skríningovom testovaní lepšie výsledky, čo sa týka percenta pozitivity," podotkol.



Čo sa týka počtu úmrtí na jeden milión obyvateľov, Slovensko je podľa neho na 17. mieste. "Hovorí sa, že tu zomieralo najviac ľudí, ale nehovorilo sa, že to bolo v určitej fáze pandémie," zdôraznil.



Pokles mobility pripisuje opatreniam prijatým od 3. marca. Predpokladá, že to je vďaka zákazu vychádzania po 20.00 h, zákazu prechodu z okresu do okresu či vďaka nariadenej práci z domu.



Ospravedlnil sa aj za komplikácie spojené s prihlasovaním na očkovanie proti novému koronavírusu. S výrazným náporom na prihlasovanie sa podľa jeho slov nepočítalo. Problémy by sa mali vyriešiť do týždňa, ľudí preto požiadal o trpezlivosť.



Dodal tiež, že pri problémoch s prihlasovaním na mobilné odberové miesta cez webovú stránku korona.gov.sk sa môžu prísť dať ľudia aj tak otestovať, zdravotníci by im mali odber vykonať.