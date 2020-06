Eugen P. zadržaný v rámci akcie Búrka bude naďalej stíhaný väzobne

9. júna (TASR) – Sudca Krajského súdu v Bratislave Eugen P. zadržaný v rámci marcovej policajnej akcie Búrka bude naďalej stíhaný väzobne. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu, pracovisko Banská Bystrica, zamietol jeho žiadosť o prepustenie z väzby. TASR o tom informoval obhajca Eugena P. Peter Vačok, ktorému rozhodnutie sudcu ŠTS zo štvrtka doručili dnes.



Voči rozhodnutiu podá Vačok sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať Najvyšší súd SR. Sudca ŠTS, pracovisko Banská Bystrica, však prepustil na slobodu advokáta Miroslava M. rovnako zdržaného v rámci akcie Búrka v súvislosti s Threemou Mariana K.



"Uznesenie nám bolo doručené dnes. Očakávam, že Úrad špeciálnej prokuratúry podá voči uzneseniu opravný prostriedok a konečné slovo bude mať Najvyšší súd SR," povedal pre TV JOJ advokát Radoslav Kačur.



"Rozhodnutie sudcu je procesným stranám doručované písomne a o spôsobe rozhodnutia bude súd informovať po tom, ako sa s ním oboznámia procesné strany," uviedla v utorok pre TASR hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjáková.



Policajti z Národnej kriminálnej agentúry zadržali ráno 11. marca 13 sudcov. Obvinenia padli z trestných činov korupcie, zasahovania do nezávislosti súdu a marenia spravodlivosti. Medzi zadržanými boli okrem 13 sudcov aj jedna bývalá sudkyňa, jedna správkyňa konkurznej podstaty, jedna advokátka a dve civilné osoby. Akciu vykonávala skupina Hmla, ktorá vyšetruje sudcov z Threemy Mariana K.



Následne dal Ústavný súd SR v Košiciach 12. marca súhlas na väzobné stíhanie v prípade piatich sudcov. O ich väzobnom stíhaní a väzobnom stíhaní ďalších troch civilných osôb rozhodoval najskôr ŠTS, pracovisko Banská Bystrica. NS SR potom napokon nezobral do väzby sudkyňu OS Bratislava V Zuzanu M., ktorá je obvinená zo zločinu prijímania úplatku a zneužívania právomoci verejného činiteľa.



Do väzby nezobral odvolací súd ani podnikateľa Ladislava M., obvineného z podplácania. V prípade Miriam R. vzal prokurátor ÚŠP sťažnosť voči rozhodnutiu ŠTS späť. NS SR rozhodol aj, že Monika J., Eugen P., Denisa C., Richard M. a Miroslav M. zostávajú vo väzbe. Za trestné činy marenia spravodlivosti a zasahovania do nezávislosti súdu im hrozí šesť rokov. Najvyšší trest môžu dostať za korupciu - a to až 12 rokov.



Koncom mája prvá námestníčka generálneho prokurátora SR Viera Kováčiková zamietla sťažnosti sudcov voči uzneseniam o vznesení obvinenia. Kováčiková dospela k rozhodnutiu po preskúmaní príslušného spisového materiálu. Písomné odôvodnenia podanej sťažnosti voči uzneseniu o vznesení obvinenia podali viacerí bratislavskí obhajcovia.