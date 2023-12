Fico a Stoltenberg sa rozchádzajú v názore na vojenskú pomoc Ukrajine

Brusel 14. decembra (TASR) - Názory Slovenska a NATO o vojenskej pomoci Ukrajine sa rozchádzajú, lebo slovenská vláda neverí, že to pomôže vyriešiť situáciu na Ukrajine. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico počas spoločnej tlačovej besedy s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Jensom Stoltenbergom. Šéf NATO naopak zdôraznil, že zastavenie vojenskej pomoci Kyjevu vojnu na Ukrajine neskráti, ale naopak ju predĺži.



Fico sa stretol so šéfom NATO pred začatím dvojdňového summitu EÚ v Bruseli.



UPOZORNENIE: správu aktualizujeme.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)