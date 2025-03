Fico: SR trvala na dobrovoľnosti poskytovania vojenskej pomoci Kyjevu

Brusel 20. marca (TASR) - Slovenská republika na summite v Bruseli vo štvrtok trvala na tom, aby účasť na plánoch šéfky európskej diplomacie Kaje Kallasovej poskytnúť Ukrajine vojenskú pomoc vo výške až 40 miliárd eur bola pre členské štáty dobrovoľná. V inom prípade by s ňou Slovensko nesúhlasilo, uviedol vo štvrtok predseda vlády SR Robert Fico na sociálnej sieti Facebook. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.



"Slovensko nemôže nikto prinútiť, aby zo svojho rozpočtu na úkor iných domácich priorít vynaložilo 250 miliónov eur na nákup zbraní pre Ukrajinu," zdôraznil slovenský premiér.



Všetky členské krajiny EÚ majú podľa Fica rovnaký názor na zvyšovanie bezpečnosti Európy, naďalej však medzi nimi pretrvávajú rozdielne postoje, pokiaľ ide o podporu Ukrajiny vo vojne s Ruskom.







"Súčasná slovenská vláda od svojho vzniku dôsledne odmieta poskytovať Ukrajine bezplatnú vojenskú pomoc, rovnako odmietame finančne kryť výdavky Ukrajiny na vojenské operácie," uviedol. Pri prijímaní záverov o Ukrajine na úrovni Európskej rady (ER) podľa vlastných slov vždy dôsledne trvá na tom, aby obsahovali ustanovenie, ktoré každému členskému štátu garantuje slobodu rozhodovania pri poskytovaní vojenskej pomoci Kyjevu.



Takéto ustanovenie je podľa Fica v dokumentoch prijatých vo štvrtok na zasadnutí Európskej rady. Ide o vyhlásenie predsedu ER Antónia Costu, ku ktorému sa pripojili všetky členské krajiny okrem Maďarska. Podľa slovenského premiéra ide o ďalší dôležitý krok garantujúci Slovensku, že v zahraničnej politike sa môže správať suverénne aj v najcitlivejších otázkach.



"Samozrejme, že dobrovoľnosť iniciatívy využijeme a Ukrajine nepošleme ani cent z nášho rozpočtu na ich zbrane, my však nevieme zabrániť iným členským krajinám Európskej únie, aby Ukrajine takto na bilaterálnej a dobrovoľnej báze pomohli," skonštatoval.



Lídri 26 krajín Európskej únie vo štvrtok v Bruseli podporili spoločné vyhlásenie, ktoré pripravil predseda Európskej rady (ER) António Costa, a potvrdili pokračovanie podpory Ukrajine. Vyzvali tiež Rusko, aby ukázalo skutočnú politickú vôľu ukončiť vojnu, ktorú začalo svojím útokom vo februári 2022. Maďarsko bolo proti takejto formulácii vyhlásenia.



ER v dokumente pripomenula iniciatívy na posilnenie vojenskej podpory EÚ Ukrajine, predovšetkým plán Kallasovej týkajúci sa koordinácie zvýšenej vojenskej pomoci zo strany členských štátov na dobrovoľnom základe.



Kallasová však tesne pred summitom priznala, že niektoré veľké krajiny EÚ sú proti jej plánu poskytnúť tento rok Ukrajine vojenskú pomoc v hodnote 20 až 40 miliárd eur. Zamerať sa preto chce najmä na dodávku dvoch miliónov kusov delostreleckej munície. O dobrovoľnosti iniciatívy už tento týždeň s odkazom na viacerých diplomatov písali napríklad portály Politico, Euronews či agentúra AFP.



Proti tejto iniciatíve - ktorá bola založená na tom, že štáty budú prispievať podľa svojej ekonomickej sily - sa však podľa AFP postavili viaceré krajiny vrátane Talianska, Španielska a Francúzska. Do iniciatívy sa neplánujú zapojiť ani Maďarsko a Slovensko.





(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)