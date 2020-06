Fico vyzval Pellegriniho na odchod z funkcie podpredsedu NR SR

Bratislava 23. júna (TASR) – Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval Petra Pellegriniho, aby sa vzdal funkcie podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Smer-SD mieni na post navrhnúť Juraja Blanára. Pellegriniho a jeho kolegov, ktorí oznámili odchod zo strany, vyzval, aby si vysporiadali členstvo v Smere-SD. Fico uviedol, že sa na tom zhodli na utorkovom stretnutí predsedníctva i poslaneckého klubu strany. Rovnako vyzvali predsedov parlamentných výborov, aby sa vzdali funkcií. Fico zároveň pred novinármi potvrdil, že bude opätovne kandidovať na post predsedu Smeru-SD.



V budúcom týždni sa podľa Fica stretne predsedníctvo strany. Majú na ňom odvolať všetkých členov okresných organizácií, ktorí nemajú záujem spolupracovať so Smerom-SD. Následne chcú vymenovať nových okresných i krajských predsedov tam, kde chýbajú. Po doplnení straníckych štruktúr zvolá Smer-SD podľa Fica mimoriadny snem, kde sa budú riešiť otázky generálneho manažéra a nových podpredsedov strany. Fico chce podľa svojich slov úplne nových, mladých podpredsedov, no mali by medzi nich patriť aj osvedčené tváre.



Pellegrini dostal podľa Fica funkciu podpredsedu parlamentu vďaka Smeru-SD. Čo najrýchlejšie by mali odídenci opustiť aj funkcie šéfov parlamentných výborov. Na post predsedu výboru na kontrolu činnosti Slovenskej informačnej služby (SIS) navrhne Smer-SD Mariána Saloňa, nahradiť má Erika Tomáša. Na poste predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií by mal Richarda Rašiho nahradiť Boris Susko. A za šéfa výboru na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) navrhnú namiesto Petra Žigu poslanca Martina Nemkyho.



Fico bude podľa svojich slov veľmi rád, ak budú so Smerom-SD spolupracovať aj súčasný podpredseda Robert Kaliňák či člen predsedníctva Martin Glváč.