Fico: Vzťah SR a Nemecka nezaťažujú rozdielne názory na Ukrajinu

Berlín 24. januára (TASR) - Medzi Slovenskom a Nemeckom nie sú žiadne otvorené politické otázky a bilaterálne vzťahy nezaťažuje ani rozdielny názor vlád na niektoré aspekty vojny na Ukrajine. Vyhlásil to slovenský premiér Robert Fico na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckým kancelárom Olafom Scholzom v stredu večer v Berlíne, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



"To, že máme rozdielne názory na niektoré aspekty medzinárodnej politiky, neznamená, že sú zaťažené naše bilaterálne vzťahy," povedal Fico.



V súvislosti s Ukrajinou zdôraznil, že odmieta politiku jedného povinného názoru a takisto neverí vo vojenské riešenie ozbrojeného konfliktu. "Máme rovnaký názor na európsku perspektívu Ukrajiny. Sme pripravení Ukrajine pomáhať. Odmietame vojenskú pomoc Ukrajine. Na to máme, samozrejme, svoje právo, pretože vojenská pomoc je zväčša na bilaterálnej báze," povedal.



Ako ďalej pripomenul, Slovensko podporuje v súvislosti s riešením konfliktu na Ukrajine všetky mierové iniciatívy a vyjadrilo podporu aj mierovému plánu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, i keď má pochybnosti o jeho realizovateľnosti.



SR si podľa Fica želá, aby bola Ukrajina nezávislá, suverénna, prosperujúca a demokratická. To bude dobré nielen pre susedov, ale celú Európsku úniu, dodal.



