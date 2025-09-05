Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu

Na snímke sprava ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a slovenský premiér Robert Fico počas privítania pred ich stretnutím v ukrajinskom meste Užhorod v piatok 5. septembra 2025. Foto: TASR - Úrad vlády SR

Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.

Autor TASR
Užhorod 5. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou. Našim východným susedom želá aj dobrý a spravodlivý mier a „veľmi dobrú“ európsku perspektívu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému praje, aby čo najrýchlejšie našiel riešenie v súvislosti s bezpečnostnými zárukami.

„V tomto Slovenská republika ako malá krajina nevie zohrať rozhodujúcu úlohu, ale podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prímeriu a ktoré vedú k mieru,“ vyhlásil Fico na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským po ich rokovaní na Ukrajine. Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.

Fico: Musíme nájsť systém na bezpečné dodávky energií za primerané ceny



Slovensko bude robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským po ich schôdzke na Ukrajine. Úlohou je podľa slovenského premiéra nájsť taký systém, ktorý bude zaisťovať každej krajine bezpečné a kvalitné dodávky energií za primerané ceny. Zároveň by jednotlivé štáty podľa Fica nemali prijímať opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny.

Vlády SR a Ukrajiny majú 20. októbra rokovať na Slovensku



Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dohodli na zorganizovaní štvrtého spoločného rokovania vlád SR a Ukrajiny. Členovia oboch kabinetov by sa mali zísť 20. októbra na Slovensku. Slovensko–ukrajinské vzťahy sú podľa Fica dobrým príkladom toho, ako môžu niekedy rozdielne politické názory prekryť podstatu spolupráce. S ukrajinským prezidentom sa dohodol na zachovaní vzájomných kontaktov. Fico Zelenskému odkázal, že Ukrajina aj SR majú právo chrániť vlastné národné záujmy, no nie za cenu poškodzovania národných záujmov niekoho iného.

