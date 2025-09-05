< sekcia Slovensko
Fico želá Ukrajine spravodlivý mier aj európsku perspektívu
Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.
Autor TASR,aktualizované
Užhorod 5. septembra (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) si želá dobré susedské, priateľské a „veľmi kvalitné“ vzťahy s Ukrajinou. Našim východným susedom želá aj dobrý a spravodlivý mier a „veľmi dobrú“ európsku perspektívu. Ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému praje, aby čo najrýchlejšie našiel riešenie v súvislosti s bezpečnostnými zárukami.
„V tomto Slovenská republika ako malá krajina nevie zohrať rozhodujúcu úlohu, ale podporujeme všetky iniciatívy, ktoré smerujú k prímeriu a ktoré vedú k mieru,“ vyhlásil Fico na spoločnej tlačovej konferencii so Zelenským po ich rokovaní na Ukrajine. Fico verí, že tak ako on rešpektuje a počúva Zelenského, bude aj on rešpektovať a počúvať jeho.
Slovensko bude robiť všetky rozhodnutia v energetickej oblasti, ktoré budú dobré pre slovenskú suverénnu politiku. Vyhlásil to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok na spoločnej tlačovej konferencii s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským po ich schôdzke na Ukrajine. Úlohou je podľa slovenského premiéra nájsť taký systém, ktorý bude zaisťovať každej krajine bezpečné a kvalitné dodávky energií za primerané ceny. Zároveň by jednotlivé štáty podľa Fica nemali prijímať opatrenia, ktoré poškodzujú iné krajiny.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa dohodli na zorganizovaní štvrtého spoločného rokovania vlád SR a Ukrajiny. Členovia oboch kabinetov by sa mali zísť 20. októbra na Slovensku. Slovensko–ukrajinské vzťahy sú podľa Fica dobrým príkladom toho, ako môžu niekedy rozdielne politické názory prekryť podstatu spolupráce. S ukrajinským prezidentom sa dohodol na zachovaní vzájomných kontaktov. Fico Zelenskému odkázal, že Ukrajina aj SR majú právo chrániť vlastné národné záujmy, no nie za cenu poškodzovania národných záujmov niekoho iného.
Fico: Musíme nájsť systém na bezpečné dodávky energií za primerané ceny
Vlády SR a Ukrajiny majú 20. októbra rokovať na Slovensku
