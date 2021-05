Martin K. je obvinený v novej kauze Slovenského pozemkovú fondu

Bratislava 20. mája (TASR) - Finančník Martin K. je obvinený v novej korupčnej kauze na Slovenskom pozemkovom fonde (SPF). Voči uzneseniu o vznesení obvinenia podal sťažnosť. TASR o tom informoval jeho obhajca Dušan Ivan s tým, že jeho klient sa od stredy nachádza stále v cele predbežného zadržania.



"Zadržanie môjho klienta, podnikateľa Martina K. v údajnej korupčnej kauze SPF považuje obhajoba za zneužívanie a znásilňovanie práva, ako aj za zjavný protiprávny zásah do jeho slobody. Snahy o opätovné protiprávne zaistenia založené na výpovediach kontroverzných a nevierohodných kajúcnikov všeobecne vníma obhajoba ako okázalú a v demokratickej spoločnosti veľmi nebezpečnú šikanu," zdôraznil advokát pre TASR.



Obhajca pokladá za neprijateľné, aby na nové obvinenie stačila len výpoveď kajúcnika v nepodstatnej časti potvrdená dvoma jeho spolupracovníkmi. "Takúto neoverenú a zištnú výpoveď kajúcnika, pôvodne väzobne stíhaného advokáta, odmietli okrem podnikateľa Martina K. aj všetci zadržaní bývalí čelní predstavitelia SPF," povedal Ivan.



Zdôraznil, že zadržaný Martin K. počas svojej väzby v inej trestnej veci a ani po svojom prepustení neposkytol žiaden dôvod na kolúznu alebo inú väzbu. "Obhajoba dúfa, že v prípade podania návrhu na vzatie do väzby prokurátorom príde k starostlivému posúdeniu všetkých aspektov prípadného väzobného stíhania," dodal advokát.



NAKA zadržala v stredu osem osôb pre korupčnú trestnú činnosť súvisiacu so Slovenským pozemkovým fondom. Išlo o policajné akcie s krycími názvami Latifundista a Feudál.



Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR podľa hovorcu Daniela Hrežíka zatiaľ nemá bližšie informácie a ani mená osôb, ktorých sa predmetná záležitosť dotýka. SPF ako inštitúcia podľa neho koná samostatne, dianie na SPF však agrorezort rozhodne zaujíma.



Martina K. prepustil z väzby 11. marca Najvyšší súd SR. Vo väzbe bol od júla 2020, keď bol zadržaný počas akcie Dobytkár.