Od 19.4. sa otvoria ôsme a deviate ročníky ZŠ, okrem čiernych okresov

Bratislava 12. apríla (TASR) - Od budúceho pondelka (19. 4.) sa majú na Slovensku otvoriť ôsme a deviate ročníky základných škôl (ZŠ) okrem tých, ktoré sú v tzv. čiernych okresoch. Na pondelkovej tlačovej konferencii to oznámil minister školstva Branislav Gröhling (SaS). Doplnil, že od pondelka 26. apríla sa školstvo bude preklápať do regionálneho COVID automatu, pričom v červených okresoch sa má kompletne otvoriť aj druhý stupeň ZŠ a prvé štyri ročníky osemročných gymnázií. Zároveň podľa ministra prichádza do úvahy, že od 26. apríla by sa mohli v ružových okresoch otvoriť stredné školy.