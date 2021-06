Heger: Slovenskí občania by mohli mať výhody aj pri vstupe do Poľska

Na snímke zľava poľský premiér Mateusz Morawiecki a slovenský premiér Eduard Heger počas prijatia na Úrade vlády Poľskej republiky 10. júna 2021 vo Varšave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Na snímke zľava slovenský premiér Eduard Heger a poľský premiér Mateusz Morawiecki počas prijatia na Úrade vlády Poľskej republiky 10. júna 2021 vo Varšave. Foto: TASR - Jakub Kotian

Varšava 10. júna (TASR) - Slovenský premiér Eduard Heger (OĽANO) vo štvrtok predstavil svojmu poľskému náprotivku Mateuszovi Morawieckemu iniciatívu, ktorú sa Slovensku podarilo dosiahnuť s Českom, Maďarskom, Rakúskom i Chorvátskom a vyrokovať benefity pre slovenských občanov v rámci cestovania. Slovensko tieto výhody ponúka recipročne a bol by rád, keby sa k tejto dohode pripojilo aj Poľsko.Heger počas štvrtkovej oficiálnej návšteve Poľska informoval o dohode s Maďarskom, Rakúskom, Českom a Chorvátskom, vďaka ktorej budú môcť zaočkovaní slovenskí dovolenkári cestovať do destinácií bez testu a bez nutnosti absolvovať karanténu, ak po ich prvej dávke akejkoľvek vakcíny proti covidu prešlo 22 dní.Slovenský premiér by bol rád, keby slovenskí občania mohli za takýchto podmienok vstupovať aj na územie Poľska, ako aj poľskí občania na územie Slovenska.Morawiecki na tlačovej konferencii uviedol, že mnohé krajiny si už vzájomne uznávajú očkovacie preukazy. Zdôraznil, že čo sa týka uznávania ruskej vakcíny Sputnik V, tak Poľsko uznáva len vakcíny schválené Európskou liekovou agentúrou (EMA).Heger zdôraznil, že Poľsko je pre nás veľmi dôležitým susedom a partnerom a tretím najdôležitejším obchodným partnerom.povedal Heger. Pripomenul, že vlani navštívilo Slovensko viac než 100.000 poľských občanov.Dôležitou témou rokovania bola aj oblasť výberu DPH, ktorá podľa Hegerových slov dlhé roky "kvárila" Poľsko i Slovensko. Podotkol, že spolupráca v tejto oblasti sa už začala a prudko sa rozvíja. Informoval, že obe krajiny si chcú naďalej intenzívne vymieňať informácie na úrovni finančných správ, aby sa podarilo odhaliť daňové podvody.dodal.Heger počas štvrtkovej návštevy Poľska položil popoludní vence k pomníku Čaty 535 Slovákov a k hrobu neznámeho vojaka. Navštívil tiež Slovenský inštitút vo Varšave. Na záver programu sa stretne s poľským prezidentom Andrzejom Dudom.Súčasťou slovenskej delegácie sú štátny tajomník slovenského ministerstva zahraničných vecí Martin Klus i štátny tajomník ministerstva hospodárstva SR Ján Oravec.Heger svoju prvú návštevu Poľska od nástupu do úradu predsedu vlády SR ukončí vo štvrtok neskôr popoludní a odcestuje na Slovensko.