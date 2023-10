Hojsík nahradil Šimečku vo funkcii podpredsedu Európskeho parlamentu

Brusel/Štrasburg 18. októbra (TASR) - Slovenský europoslanec Martin Hojsík (Progresívne Slovensko) bol v stredu v mene liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) zvolený za podpredsedu Európskeho parlamentu (EP). Hojsík správu potvrdil pre spravodajcu TASR v Bruseli.



Vo funkcii nahradí Michala Šimečku (PS), ktorý po parlamentných voľbách začal pôsobiť v slovenskej politike. Spolu s Hojsíkom bola luxemburská europoslankyňa Isabel Wiselerová-Santosová zvolená za kvestorku.



Slovenský europoslanec získal podporu naprieč celým politickým spektrom a po Šimečkovi sa stal druhým Slovákom, ktorý bude spolupredsedať europarlamentu počas takmer 20-ročného členstva Slovenska v EÚ. Mandát podpredsedu EP bude vykonávať do eurovolieb v júni 2024.



Hojsík sa aklamačnou voľbou stal jedným zo štrnástich podpredsedov a podpredsedníčok EP, nikto proti jeho zvoleniu nenamietal. Do funkcie ho nominovala liberálna politická frakcia Obnovme Európu, pričom svojich kandidátov mohli nominovať aj ďalšie frakcie europarlamentu.



"To, že sa našla veľká politická zhoda naprieč politickým spektrom aj medzi liberálnymi kolegami na mojom mene, vnímam ako ocenenie mojej doterajšej práce europoslanca," vyhlásil Hojsík. Od začiatku mandátu sa venuje najmä lepšej ochrane životného prostredia, zdravia ľudí a zvierat.



"Som obzvlášť hrdý na niekoľko úspechov, ktoré sa mi s mojím tímom za posledné štyri roky v Európskom parlamente podarili. Medzi ne patrí pomoc farmárom pri náhrade škodlivých pesticídov, ochrana včiel, ochrana zdravia pred toxickými chemikáliami vo výrobkoch, boj s klimatickou krízou či ochrana pôdy," vysvetli.



"Som vďačný za dôveru, ktorú som dostal. Chcem sa tiež poďakovať všetkým voličkám a voličom, ktorí mi pred štyrmi rokmi dali dôveru v európskych voľbách. Rovnako ďakujem aj Michalovi Šimečkovi za skvelú spoluprácu v Európskom parlamente počas uplynulých rokov. Nový záväzok prijímam s pokorou a odhodlaním do ďalšej práce. Dôležitou pre mňa bude kontinuita na poste podpredsedu Európskeho parlamentu. Budem naďalej posilňovať spoluprácu s európskymi partnermi a presadzovať silné ukotvenie Slovenska v Európskej únii," odkázal Hojsík.



Predsedníčka EP deleguje konkrétne povinnosti na 14 podpredsedov, ktorí ju môžu v prípade potreby nahradiť, vrátane vedenia plenárnych zasadnutí. Kvestori sú zodpovední za administratívne a finančné záležitosti, ktoré sa priamo týkajú europoslancov.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)