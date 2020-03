I. Matovič oznámil prezidentke rozdelenie rezortov

Bratislava 14. marca (TASR) - Predstavitelia strán a hnutí OĽaNO, Sme rodina, SaS a Za ľudí informovali prezidentku SR Zuzanu Čaputovú o dohode koaličných partnerov na prerozdelení jednotlivých rezortov v novej vláde. Líder OĽaNO Igor Matovič, ktorý je poverený zostavením novej vlády, to povedal novinárom po sobotňajšom stretnutí s prezidentkou.







Konkrétne mená zatiaľ nie sú dohodnuté pri dvoch alebo troch rezortoch, pretože je na ne viacero nominácií. Mená nových ministrov zatiaľ Matovič neuviedol, chce ich zverejniť až po tom, keď ich prezidentka odsúhlasí. Pripustil, že by to mohlo byť v strede budúceho týždňa. V pondelok (16. 3.) sa podľa neho majú partneri stretnúť s prezidentkou opäť a prejsť si technické záležitosti, napríklad ďalšie termíny.



Víťaz volieb OĽaNO okrem premiérskeho postu pre Matoviča získa ministerstvo financií, vnútra, zdravotníctva, pôdohospodárstva, obrany, životného prostredia a kultúry. Matovič už skôr povedal, že kandidátom na ministra zdravotníctva je Marek Krajčí.



Hnutie Sme rodina získa ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, rezort dopravy a výstavby a tiež post podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Predseda hnutia Boris Kollár je podľa dohody medzi partnermi nominantom na post predsedu Národnej rady SR.



SaS bude mať ministerstvo školstva, zahraničných vecí a hospodárstva. Predseda SaS bude ministrom hospodárstva a zároveň prvým podpredsedom vlády pre ekonomiku.



Strana Za ľudí získa ministerstvo spravodlivosti a ministerstvo pre investície a regionálny rozvoj. Pod tento rezort sa podľa Matoviča postupne presunie celá organizácia a koordinácia čerpania eurofondov, má to byť transformácia súčasného Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.



Podľa Matoviča sa s prezidentkou rozprávali aj o riadení Slovenskej informačnej služby (SIS), o nominácii nechcel hovoriť. "Budeme vás včas informovať," doplnil.



Podpredsedníčka Za ľudí Veronika Remišová novinárom v sobotu stále nepovedala, aká bude politická budúcnosť predsedu strany Andreja Kisku. Podľa Remišovej to povie sám. Nie je tak jasné, či vôbec nastúpi do poslaneckých lavíc.